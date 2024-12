Dieser TV-Sender zeigt Omonia Nikosia gegen SK Rapid

Der SK Rapid ist am fünften Spieltag der Ligaphase der UEFA Conference League bei Omonia Nikosia zu Gast (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach dem Remis (1:1) gegen die Shamrock Rovers wollen die Hütteldorfer gegen die Zyprioten wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und den vierten Sieg einfahren.

Im Gegensatz zu Rapid verlief die bisherige Ligaphase für Omonia nicht besonders erfolgreich, auf einen Auftaktsieg an Spieltag eins folgten zuletzt drei Pleiten in Folge. In der Liga sieht es da schon deutlich besser aus, im Derby gegen APOEL Nikosia remisierte Omonia am Wochenende 2:2.

All jene, die sich die Partie bequem von zuhause aus anschauen möchten, können dies mit CANAL+ tun. Ab 20 Uhr beginnt die Live-Übertragung des Streaminganbieters.

