Testspiel-Auftakt: Kantersiege für Sturm, Austria und Rapid

Kantersieg zum Testspiel-Auftakt und Stöger-Debüt.

Der SK Rapid setzt sich gegen beim USV Scheiblingkirchen-Warth mit 5:0 durch. Gegen das Team aus der 1. Landesliga (vierthöchste Spielklasse) kommt der erste Treffer vom Neuzugang: Claudy Mbuyi (25.) bringt die Hütteldorfer in Führung, Erik Stehrer (44.) erhöht zum 2:0-Pausenstand.

In der zweiten Hälfte ist nach einem Doppelschlag alles klar. Oliver Strunz (69.) und Nicolas Bajlicz (71.) stellen binnen weniger Minuten auf 4:0. Den Schlusspunkt setzt Moritz Oswald per Elfmeter in der Nachspielzeit.

Aufstellung 1. Halbzeit: Hedl - Mahiya, Velimirović, Raux-Yao, Böckle - Schaub, Amane, Szladits - Weixelbraun, Mbuyi, Stehrer

Aufstellung 2. Halbzeit: Gartler - Demir, Cvetković, Brunnhofer, Auer - Oswald, Bajlicz, Wydra - Zivković, Strunz, Seydi

Klare Angelegenheit für den Meister

Der SK Sturm Graz gewinnt seinen ersten Test gegen den FC Gleisdorf mit 6:0. Bei hochsommerlichen Bedingungen in Ilz eröffnet Otar Kiteishvili das Torfestival nach 27 Minuten, Amady Camara legt nur zwei Minuten später nach. Axel Kayomobo (33.) markiert den 3:0-Pausenstand.

Zur Pause tauscht Sturm komplett durch, Jan Gorenc Stankovic nickt nichtsdestotrotz zum 4:0 ein, bevor Martin Kern und Filip Rozga das halbe Dutzend vollmachen.

Aufstellung 1. Halbzeit: Khudyakov - Bendra, Haider, Lavalee, Soglo - Hierländer, Hödl, Weinhadl, Kiteishvili - Camara, Kayombo

Aufstellung 2. Halbzeit: Lorenz - Mustafić, Aiwu, Pirker, Karić - Stanković, Rozga, Kern, Horvat - Grgić, Gurmann

Zwei Siege in 120 Minuten für die Austria

Auch der FK Austria Wien darf sich über einen idealen Testspiel-Auftakt freuen. Die "Veilchen" gewinnen beide Spiele (je 60 Minuten) in Kobersdorf. Gegen den setzt es einen 5:0-Kantersieg. Im Anschluss gewinnt die Helm-Elf mit 6:0 gegen den Mattersburger SV

Gegen den Klub aus der burgenländischen II. Liga Mitte (5. Spielklasse) schüren sowohl Marko Raguž als auch Dominik Nišandžić. Zum 5:0 Endstand nach insgesamt 60 Spielminuten trifft Kapitän Manfred Fischer per Freistoß.

Im zweiten Match gegen Mattersburg übertrifft die Austria das erste Ergebnis noch um ein Tor. Dominik Fitz, Ababakr Barry, Maurice Malone, Konstantin Aleksa und Philipp Maybach treffen, obendrein schießen sich die Burgenländer noch ein Eigentor.

Aufstellung gegen Kobersdorf: Kos – Handl, Ndukwe, Ilić – Ranftl, Nišandžić, Fischer, Schablas – Sutterlüty, Raguž, Šaljić

Aufstellung gegen Mattersburg: Sahin-Radlinger – Plavotić, Dragović, Radonjić – Pazourek, Maybach, Barry, Guenouche – Fitz – Aleksa, Malone

