Rapid könnte ordentlicher Geldregen erwarten!

Am Donnerstag ist der SK Rapid bei Omonia Nikosia zu Gast (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker und Canal+). Am 5. Spieltag der UEFA Conference League können die Hütteldorfer mit einem Sieg den Achtelfinaleinzug fixieren.

Neben dem sportlichen Aspekt hat die Partie auf Zypern auch einen finanziellen Anreiz. Demnach würde Rapid bei einem Sieg insgesamt 1,6 Millionen Euro einstreichen.

Davon zahlt die UEFA eine Prämie in Höhe von 400.000 Euro für den Direktaufstieg ins Achtelfinale, neben den ohnehin ausgeschütteten 800.000 Euro für das Erreichen der Runde der letzten 16, aus. Hinzu kommen 400.000 Euro für einen Sieg in der Ligaphase.

Negative Bilanz auf Zypern

Geht man nach der Statistik, stehen Rapids Chancen auf einen vollen Erfolg nicht schlecht. Denn vier der fünf Spiele im Ausland wurden heuer gewonnen, einzig bei Braga gab es in Unterzahl ein 1:2.

Dafür ist die Bilanz auf Zypern überschaubar, denn in vier Partien hatte man nach 90 Minuten stets das Nachsehen.

Zumindest gab es in der Europa-League-Quali 2009/10 gegen APOP Kinyras ein Erfolgserlebnis, als man in der Verlängerung den Aufstieg in die letzte Quali-Runde fixierte. Nach einem 1:2 in regulärer Spielzeit schoss Christopher Trimmel in der 111. Minute Rapid zum Aufstieg, ehe gegen Aston Villa der Gruppeneinzug gelang.

