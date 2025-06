Der FK Austria Wien und der SK Rapid kennen den Namen ihrer ersten Gegner in der Qualifikation der UEFA Conference League.

Während es die Hütteldorfer in der 2. Quali-Runde entweder mit dem Sieger aus FK Dečić (MNE) gegen FC Sileks (MKD) zu tun bekommen, treffen die "Veilchen" in selbiger auf Spaeri FC (Georgien). Das ergibt die Auslosung am Mittwoch-Nachmittag in Nyon.

Die Austria muss zuerst zuhause (24. Juli) ran. Eine Woche später folgt das Rückspiel (31. Juli) in Tiflis.

Die Hütteldorfer starten auswärts (24. Juli). Eine Woche später geht das Rückspiel in Wien-Hütteldorf (31. Juli) über die Bühne.

