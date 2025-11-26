NEWS

FAC verlängert mit offensivem Senkrechtstarter

Die Floridsdorfer ziehen beim jüngst ins ÖFB-U21-Team einberufenen Stürmer die Vertragsoption und verlängern bis Sommer 2027.

FAC verlängert mit offensivem Senkrechtstarter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Evan Eghosa Aisowieren bleibt auch über den kommenden Sommer hinaus beim Floridsdorfer AC!

Wie die Wiener am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgeben, zieht man die Option auf Verlängerung des Arbeitspapiers und bindet den 20-jährigen Linzer um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 an sich.

Mit bewerbsübergreifend acht Toren und zwei Assists zählt Aisowieren zu den gefährlichsten Offensivspielern in der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga. Zudem zählt er neben seinem Status als Senkrechtstarter zu einem wichtigen Leistungsträger im Spiel des FAC.

"Hat beeindruckenden Entwicklungsschritt gemacht"

Vor wenigen Wochen wurde der gebürtige Oberösterreicher zudem erstmals fix in das österreichische U21-Nationalteam einberufen - sein Debüt steht jedoch nach wie vor aus.

"Evan hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Entwicklungsschritt gemacht", sagt FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

"Er bringt enormes Talent und Torgefahr mit, arbeitet hart und ist trotz seines jungen Alters bereits ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Die vorzeitige Optionsziehung und die damit verbundene Vertragsverlängerung unterstreichen unsere große Wertschätzung für Evan. Wir sind überzeugt davon, dass Evan noch lange nicht am Ende seines Potenzials angekommen ist."

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

FAC zieht Vertragsoption bei Stammspieler

FAC zieht Vertragsoption bei Stammspieler

2. Liga
Laimer-Verlängerung? Das sagt Max Eberl

Laimer-Verlängerung? Das sagt Max Eberl

Deutsche Bundesliga
Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Fix! ÖFB-Nachwuchsteamspieler verlängert beim VfB Stuttgart

Deutsche Bundesliga
2
Einbruch in Villa von Ex-Leicester-Star

Einbruch in Villa von Ex-Leicester-Star

Serie A
Paukenschlag? Gerüchte um bevorstehendes Alonso-Aus

Paukenschlag? Gerüchte um bevorstehendes Alonso-Aus

La Liga
4
Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht

Bitter! Neymar erneut lange außer Gefecht

International
Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

International
3
Kommentare

Kommentare

2. Liga Fußball FAC Wien Evan Eghosa Aisowieren Vertrag