FAC verlängert mit offensivem Senkrechtstarter

Evan Eghosa Aisowieren bleibt auch über den kommenden Sommer hinaus beim Floridsdorfer AC!

Wie die Wiener am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgeben, zieht man die Option auf Verlängerung des Arbeitspapiers und bindet den 20-jährigen Linzer um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 an sich.

Mit bewerbsübergreifend acht Toren und zwei Assists zählt Aisowieren zu den gefährlichsten Offensivspielern in der laufenden Saison der ADMIRAL 2. Liga. Zudem zählt er neben seinem Status als Senkrechtstarter zu einem wichtigen Leistungsträger im Spiel des FAC.

"Hat beeindruckenden Entwicklungsschritt gemacht"

Vor wenigen Wochen wurde der gebürtige Oberösterreicher zudem erstmals fix in das österreichische U21-Nationalteam einberufen - sein Debüt steht jedoch nach wie vor aus.

"Evan hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Entwicklungsschritt gemacht", sagt FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

"Er bringt enormes Talent und Torgefahr mit, arbeitet hart und ist trotz seines jungen Alters bereits ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Die vorzeitige Optionsziehung und die damit verbundene Vertragsverlängerung unterstreichen unsere große Wertschätzung für Evan. Wir sind überzeugt davon, dass Evan noch lange nicht am Ende seines Potenzials angekommen ist."