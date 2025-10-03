Suche
    Chaos in Posen, Magie in Graz

    Europacup mit zwei Gesichtern: Rapid kassiert in Posen eine herbe Abfuhr, während Sturm Graz gegen die Rangers einen leidenschaftlichen Heimsieg einfährt.

    Textquelle: © LAOLA1.at

    von Patrick Gstettner , Johannes Kristoferitsch , Johannes Hofer

    Der Auftakt in die UEFA Conference League hätte für Rapid kaum bitterer verlaufen können.

    Anstelle der erhofften Rehabilitation nach dem Wiener Derby setzte es in Posen eine krachende 1:4-Niederlage – der nächste Nackenschlag für Grün-Weiß. Auch Salzburg ging in Lyon leer aus.

    "Es klingt wie eine Floskel, aber wenn du nicht bereit bist, die Grundprinzipien im Fußball zu befolgen (laufen, kämpfen, einfache Pässe spielen), hast du auch keinen Anspruch auf Punkte", analysiert Twitter-User "Roughmanshill" treffend.

    Ganz anders Sturm Graz: Der Bundesliga-Champion feierte dank einer leidenschaftlichen Vorstellung einen verdienten 2:1-Sieg über die Glasgow Rangers.

    In der neuen Episode von Europacöp blicken Hannes, Patrick und Johannes auf die rot-weiß-roten Darbietungen – zwischen Chaos und Leidenschaft.

