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Einigung! Er soll Italien-Teamchef werden

Nach dem Korb von Pep Guardiola soll sich der italienische Verband mit Andrea Pirlo auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben.

Einigung! Er soll Italien-Teamchef werden Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Italiens Suche nach einem neuen Nationaltrainer scheint beendet zu sein.

Laut der Tageszeitung "La Repubblica" einigten sich Andrea Pirlo und die FIGC auf einen Vierjahresvertrag.

Zuvor handelte sich Italien von Pep Guardiola eine Absage ein >>>

Die Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" zitierte den Spanier mit den Worten: "Danke, ich fühle mich geehrt. Aber im Moment traue ich mir das nicht zu."

Auch der Vorstoß bei Carlo Ancelotti war fruchtlos >>>

Pirlo als Trainer bisher enttäuschend

Stattdessen soll der 47-jährige Pirlo Italiens Nationalmannschaft, die zwar 2021 Europameister wurde, jedoch drei Weltmeisterschaften in Folge verpasste, retten.

Pirlo stand beim WM-Triumph 2006 in Deutschland als Spielmacher auf dem Feld. Als Trainer bei Juventus Turin und Sampdoria Genua enttäuschte er.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

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