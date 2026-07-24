Einigung! Er soll Italien-Teamchef werden

Italiens Suche nach einem neuen Nationaltrainer scheint beendet zu sein.

Laut der Tageszeitung "La Repubblica" einigten sich Andrea Pirlo und die FIGC auf einen Vierjahresvertrag.

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Die Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" zitierte den Spanier mit den Worten: "Danke, ich fühle mich geehrt. Aber im Moment traue ich mir das nicht zu."

Auch der Vorstoß bei Carlo Ancelotti war fruchtlos >>>

Pirlo als Trainer bisher enttäuschend

Stattdessen soll der 47-jährige Pirlo Italiens Nationalmannschaft, die zwar 2021 Europameister wurde, jedoch drei Weltmeisterschaften in Folge verpasste, retten.

Pirlo stand beim WM-Triumph 2006 in Deutschland als Spielmacher auf dem Feld. Als Trainer bei Juventus Turin und Sampdoria Genua enttäuschte er.