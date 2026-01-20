CL-Sensation! Bodö/Glimt demütigt ManCity

Bodö/Glimt gelingt am siebten Spieltag der Champions-League-Ligaphase eine der größten Sensationen dieser Königsklassen-Saison.

Die Norweger feiern zuhause im hohen Norden einen souveränen 3:1-Sieg gegen Manchester City.

Dabei dominieren die "Citizens" zwar über die meiste Zeit den Ballbesitz, doch Bodö ist die viel gefährlichere Mannschaft.

Bodö kontert eiskalt

Das Spiel beginnt, wie es zu erwarten war. City dominiert den Ball und spielt sich um den Strafraum der tief stehenden Norweger fest. Allerdings gelingt es den Engländern nicht, sich richtige Torchancen herauszuspielen.

Bodö hingegen zeigt, wieso ihre Konter gefürchtet sind. In der 22. Minute marschiert Blomberg in den Strafraum der "Skyblues". Von dort flankt er auf den langen Pfosten zu Högh, der hochsteigt und aus wenigen Metern unter City-Keeper Donnarumma hindurch zur Führung einköpft.

Nur wenig später kommt es für das Team von Pep Guardiola noch schlimmer. Im Aufbau verliert Manchester den Ball und Bodö schaltet wieder schnell über Blomberg um. Erneut findet er Högh, der mit einem schönen Schlenzer auf 2:0 stellt (24.).

Die "Citizens" haben im ersten Durchgang in Person von Erling Haaland zwar noch ein paar Chancen, allerdings können sie den Ball nicht im Netz unterbringen.

Rodri sieht Rot

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelingt es Bodö sogar, auf 3:0 zu erhöhen, doch der vermeintliche Torschütze Evjen stand zuvor knapp im Abseits.

Nur wenig später ist es dann aber Hauge der den Ball bekommt, sich zur Strafraumkante durch dribbelt und schließlich mit einem wunderschönen Schlenzer ins Kreuzeck den dritten Treffer für die Norweger erzielt (58.).

City kommt zwar im direkten Anschluss durch einen perfekt platzierten Fernschuss von Cherki zum ersten Treffer (60.), jedoch sieht Rodri kurz darauf innerhalb von einer Minute zwei Gelbe Karten, wodurch der Mittelfeldmann vom Platz fliegt (62.).

Mit einem Mann weniger gelingt dem Team aus Manchester offensiv noch weniger und so müssen sie mit einer verdienten Niederlage die Heimreise antreten.

Brügge gewinnt in Almaty

Schon am Nachmittag konnte Club Brügge eine 4:1-Auswärtssieg gegen Kairat Almaty feiern.

Für die Treffer bei den Belgiern sorgten Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.) und Mechele (84.). Für Almaty traf Sadybekov (90+2.).