Real Madrid Real Madrid RMA SL Benfica SL Benfica BEN
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
NEWS

Real bucht glanzlos das Achtelfinal-Ticket

Die Königlichen tun sich gegen mutige Portugiesen schwer, feiern am Ende aber einen Heimerfolg.

Real bucht glanzlos das Achtelfinal-Ticket Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Real Madrid steht im Achtelfinale der UEFA Champions League!

Der Rekordsieger gewinnt das Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu gegen Benfica Lissabon mit 2:1 und steht mit einem Gesamtscore von 3:1 unter den letzten 16 Teams.

Und das, obwohl die Partie eigentlich schlecht beginnt: Benfica startet mutig und geht auch durch Rafa Silva in Führung (14.).

Real hat allerdings die perfekte Antwort parat und gleicht durch Aurelien Tchouameni aus. Der Mittelfeldspieler hat im Rückraum zu viel Platz und vollendet eiskalt ins rechte Eck (16.).

Alaba kommt, Vinicius mit der Entscheidung

Dann passiert lange nichts mehr, in Minute 77 verletzt sich Innenverteidiger Raul Asencio schwer, für ihn kommt ÖFB-Verteidiger David Alaba in die Partie.

Drei Minuten später schießt Vinicius Junior die Hausherren ins Achtelfinale (80.). Ausgerechnet der Brasilianer, der im Hinspiel mutmaßlich rassistisch beleidigt wurde, sorgt erneut für den Unterschied.

