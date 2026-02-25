Nur ein Real-Superstar gegen Benfica dabei

Real Madrid empfängt Benfica Lissabon im Playoff-Rückspiel (ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>) der UEFA Champions League mit einer stark ausgedünnten Mannschaft.

Einige Starspieler fehlen für das Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Jose Mourinho. Neben dem Langzeitverletzten Eder Militao muss Alvaro Arbeloa weiter auf die angeschlagenen Dani Ceballos und Jude Bellingham verzichten. Rodrygo fehlt gesperrt.

Warten hat sich nicht gelohnt

Zum wiederholten Male gab Real den Kader erst spät, nämlich am Spieltag selbst, bekannt. Grund dafür war das Abwarten wegen der Personalien Kylian Mbappe und Dean Huijsen.

Doch das Warten hat sich nicht ausgezahlt: Mbappe fehlt aufgrund von Knieproblemen, dem Innenverteidiger Huijsen macht eine Zerrung zu schaffen. Vinicius Junior ist damit der einzige Starspieler, der beim Playoff-Rückspiel dabei sein kann.

Gute Chancen für Alaba

David Alabas Chancen auf den zweiten Startelf-Einsatz in Folge steigen dadurch. Mit Antonio Rüdiger und Raul Asencio gibt es nur noch zwei weitere fitte Innenverteidiger.

