Noch ohne Arnautovic: Roter Stern müht sich zu CL-Quali-Sieg

In der zweiten Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League bezwingt Roter Stern Belgrad im Hinspiel den Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar knapp mit 1:0.

Marko Arnautovic steht nach seinem am Montag verlautbarten Transfer zum serbischen Meister noch nicht im Kader.

Zunächst läuft es für die Serben nach Plan, in der 30. Minute bringt Duarte den klaren Favoriten in Führung. Kurz vor der Pause wird aber Young-woo mit Rot vom Platz gestellt.

Nach der Pause tut sich der Verein, der in den vergangenen acht Jahren immer die serbische Meisterschaft gewann, in Unterzahl schwerer, am Ende steht dennoch ein knapper Auswärtssieg.

Damit stehen die Chancen gut, in die nächste Quali-Runde aufzusteigen. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in Belgrad könnte Arnautovic bereits zum Einsatz kommen. Im Falle des Aufstiegs wartet dann der Gewinner aus der Partie zwischen Lech Posen aus Polen und Breidablik aus Island.