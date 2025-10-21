Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Inter Mailand feiert am dritten Spieltag der UEFA Champions League einen klaren 4:0-Erfolg bei Union Saint-Gilloise.

Saint-Gilloise startet wie von der Tarantel gestochen und setzt Inter gleich zu Beginn des Spiels massiv unter Druck. Unter anderem muss sich Goalie Sommer bei einer Dreifach-Chance der Belgier auszeichnen (3., 4.).

Erst nach und nach findet auch Inter ins Spiel, nach 17 Minuten kommen die Gäste durch Esposito zu einer ersten guten Gelegenheit. Die "Nerazzurri" nehmen in Folge Fahrt auf, kurz vor der Pause fällt das 1:0: In Folge einer Ecke steht Dumfries nach einem Bisseck-Kopfball genau richtig und netzt aus kurzer Distanz ein - keine Chance für Ex-Sturm-Keeper Scherpen im USG-Gehäuse (41.).

Noch vor dem Pausenpfiff kann Inter erhöhen. Martinez vollendet einen Konter zum 2:0 (45.+1).

Calhanoglu bleibt vom Punkt cool

Kurz nach dem Seitenwechsel fällt die Vorentscheidung. Nach einem Handspiel im Strafraum von Mac Allister gibt es nach VAR-Intervention einen Elfmeter für Inter, den Calhanoglu sicher verwertet (53.). Wenige Minuten darauf darf auch ÖFB-Legionär Florucz mitwirken, er kommt für Ait El Hadj ins Spiel (61.).

Inter kratzt in Folge in Person von Esposito am 4:0, doch der 20-Jährige vollbringt das Kunststück, das Leder nach einem Stanglpass von Dumfries aus fünf Metern neben das leere Tor zu bugsieren (69.).

Der Youngster macht seinen Fehler aber wenig später gut. Nach einem Bonny-Stanglpass erzielt er im Rutschen sein erstes CL-Tor - 4:0 (76.). Kurz vor Schluss prüft Florucz noch Inter-Goalie Sommer (85.).

Inter holt im dritten Spiel den dritten Sieg. USG hält damit weiter bei drei Zählern, die man zum Auftakt gegen PSV Eindhoven einfuhr.

City wird gegen Villarreal Favoritenrolle gerecht

Auch Manchester City bleibt in der Königsklasse unbesiegt. Die Guardiola-Elf feiert gegen den FC Villarreal einen 2:0-Sieg.

Die Engländer starten dominant und gehen folgerichtig durch Top-Star Haaland in Führung, der eine Lewis-Vorlage verwertet (17.). Noch vor der Pause kann Silva per Kopf nach Savinho-Flanke nachlegen (40.).

Nach dem Seitenwechsel bleibt City das bessere Team, das "Gelbe U-Boot" hat aber nun ein wenig mehr entgegenzusetzen und wird durch einen Schuss von Gueye sowie direkt danach durch einen Pepe-Kopfball gefährlich (71.).

Am Ende bringt City das Ergebnis aber sicher über die Zeit und holt nach dem Auftaktsieg über Napoli sowie dem 2:2 zuletzt gegen die AS Monaco nun weitere drei Zähler. Villarreal hält weiter bei einem Punkt.