Lopez-Hattrick! Barca überrollt dezimiertes Olympiakos

Erster Heimsieg für den FC Barcelona in der Ligaphase UEFA Champions League! Die Blaugrana gewinnt in der 3. Runde der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus mit 6:1 und holt damit den zweiten Dreier auf eigenem Boden. Den Torreigen eröffnen die Gastgeber dabei früh, denn Lopez bringt Barca bereits in der Anfangsphase in Führung (7.).

Doch trotz rund 70 Prozent Ballbesitz dauert es in der ersten Hälfte einige Zeit, ehe die Katalanen durch den zweiten Treffer von Lopez in Minute 39 auf 2:0 stellen, womit es auch in die Halbzeitpause geht. Zwar bleiben die Hausherren auch in weiterer Folge das bessere Team - dennoch starten die Gäste mutig und explosiv in den zweiten Durchgang.

Barca dreht kurz vor Schluss richtig auf

Zuerst wird ein Tor von El Kaabi aufgrund einer Abseitsstellung mithilfe des VAR von Schiedsrichter Schnyder aberkannt (50.), kurz darauf bekommen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den El Kaabi dann zum Anschlusstreffer verwandeln kann (54./Elf.). Danach scheint es, als würde Olympiakos nochmal in die Partie zurückfinden, doch eine Gelb-Rote Karte von Hezze verändert die Dynamik der Partie erneut (57.).

Denn danach drückt Barca erneut an und stellt durch Yamal per Strafstoß auf 3:1 (68.). Auch danach geht es in derselben Tonart weiter. Ein Doppelpack von Rashford (74./79.) und Lopez, der in Minute 76 einen Hattrick schnürt, besiegelt den verdienten 6:1-Endstand. Durch den Sieg liegt Barca nun mit sechs Punkten auf Platz drei, Olympiakos ist mit einem Zähler auf Rang 32 zu finden.

Almaty kann Überzahl nicht nutzen

Im Parallelspiel fallen zwischen Kairat Almaty und dem Paphos FC keine Tore. Trotz einer frühen Unterzahl der Gäste durch einen Ausschluss von Correia (4.), schaffen es die Gastgeber im ersten Durchgang nicht, in Führung zu gehen.

In der zweiten Hälfte erzielen dann sogar die Gäste das vermeintliche 1:0, doch der Treffer von Anarbekov wird ebenfalls aufgrund einer Abseitsstellung mithilfe des VAR aberkannt (72.). So bleibt es bis zuletzt beim 0:0, durch das Almaty den ersten Zähler holt und nun auf Rang 33 liegt. Paphos hält bei zwei Zählern und ist 26.