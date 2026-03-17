Finalissima-Absage: ÖFB-WM-Gegner Argentinien findet Ersatzgegner

Österreichs WM-Gegner Argentinien bestreitet am 31. März ein Fußball-Testspiel vor Heimpublikum gegen Guatemala. Das kündigte der Fußballverband des südamerikanischen Landes am Dienstag an, der Ort ist noch offen.

Eigentlich hätte der Südamerika-Champion am 27. März in Katar in der "Finalissima" auf Europameister Spanien treffen sollen.

Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen.