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Finalissima-Absage: ÖFB-WM-Gegner Argentinien findet Ersatzgegner

Die Partie gegen Spanien musste aufgrund der Nahost-Eskalation abgesagt werden.

Finalissima-Absage: ÖFB-WM-Gegner Argentinien findet Ersatzgegner Foto: © GETTY
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Österreichs WM-Gegner Argentinien bestreitet am 31. März ein Fußball-Testspiel vor Heimpublikum gegen Guatemala. Das kündigte der Fußballverband des südamerikanischen Landes am Dienstag an, der Ort ist noch offen.

Eigentlich hätte der Südamerika-Champion am 27. März in Katar in der "Finalissima" auf Europameister Spanien treffen sollen.

Die Partie wurde aufgrund der Nahost-Eskalation aber ersatzlos gestrichen.

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Österreich
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