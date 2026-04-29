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Bestätigt! PSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Der Leistungsträger zog sich in der Schlussphase des furiosen CL-Halbfinals eine Verletzung zu. Alle Infos:

Bestätigt! PSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachricht für Paris Saint-Germain!

Bei den Franzosen wird Außenverteidiger Achraf Hakimi für einige Wochen ausfallen. Das bestätigt der Klub am Mittwoch. Hakimi zog sich demnach eine Verletzung an seinem rechten Oberschenkel zu.

Hakimi musste in der Schlussphase des spektakulären 5:4-Heimsiegs im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern (zum Spielbericht>>>) behandelt werden. PSG konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wechseln, es wurden von Coach Luis Enrique zu diesem Zeitpunkt bereits drei Wechselfenster in Anspruch genommen.

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Der angeschlagene Hakimi schleppte sich deshalb in den Schlussminuten als Sturmspitze über den Platz.

Mit Marokko ist Hakimi auch für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.

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