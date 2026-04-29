"Ihr seid der Wahnsinn!" - Presse feiert CL-Halbfinale

Ein Champions-League-Halbfinale, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Das Ergebnis wirkt wie aus einem FIFA-Spiel: Nach dem 5:4 in Paris feiert die Presse eine Partie voller Wahnsinn und Tore.

Selbst Manchester City-Stürmer Erling Haaland kommentiert das Spiel knapp mit den Worten: "This is Football".

Die Internationale Pressestimmen:

Frankreich:

"L'Équipe": "Der Schock kippt ins Irrationale. (...) Nach einer zehnminütigen Abtastphase lieferten sich PSG und Bayern München einen Schlagabtausch, der sich zu einem mitreißenden Kampf von erstaunlicher Intensität und technischer Klasse entwickelte."

"Le Monde": "Paris geht als Sieger aus einem epischen Halbfinal-Hinspiel im Prinzenpark hervor. Der erste Akt des Spitzenspiels zwischen Luis Enriques Mannschaft, dem amtierenden Champions-League-Sieger, und den Bayern, einem der besten Teams Europas, erfüllte am Dienstag alle Erwartungen mit neun Toren."

"RMC": "Neun Tore und einige unvergessliche Momente, doch Paris wird es bereuen. Der Prinzenpark war Schauplatz eines der besten Spiele des Jahres, eines der großartigsten in der Geschichte der Champions League."

Deutschland:

"Bild": "Bayern 4:5 Was für eine Giganten-Schlacht! Dieses Spiel wird man auf Jahre hinaus nicht vergessen! In einem unfassbaren Spektakel verliert der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain mit 4:5. Neun Tore, zwei Elfmeter, Chancen auf beiden Seiten - oder kurz: ein Spiel für die Geschichtsbücher."

"Süddeutsche Zeitung": "Ein Fußballspiel? Ein Feuerwerk! Ein Orkan, der durch den Prinzenpark fegt, eine Partie mit purem Chaos: Beim 4:5 in Paris kehren die Bayern trotz enormer Widerstände immer wieder zurück - und wahren ihre Finalchance in der Champions League."

"Berliner Morgenpost": "Paris Saint-Germain gewinnt Spektakel gegen Bayern München mit 5:4. Was für ein aberwitziges Spiel, was für ein unglaubliches Drama! Der große Triple-Traum des FC Bayern ist nach einem historischen Offensivspektakel der Extraklasse in höchster Gefahr."

Spanien:

"Marca": "Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündigt und hielt, was es versprach. PSG und Bayern boten ein Spiel, wie man es in dieser Saison – oder seit langem – noch nie gesehen hatte."

"AS": "Eine Ode an den Fußball, die zugunsten von PSG ausging. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein Rückspiel verspricht, das man nicht verpassen darf. Alle Stars glänzten unter dem Pariser Nachthimmel."

England:

"Daily Mail": "Wow, einfach wow. PSG gewinnt knapp einen historischen Neun-Tore-Thriller in Paris, aber das erzählt nicht einmal die halbe Geschichte."

"Telegraph": "Ein Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften mit unwiderstehlichen Ansammlungen an Talent. Neun Tore wurden erzielt, und weiteres Gewicht wurde dem Argument verliehen, dass dies ein großartiges Finale gewesen wäre."

Italien:

"Gazetta dello Sport": "PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Stangentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres."

"Corriere dello Sport": "Eines der spektakulärsten Champions-League-Spiele der Geschichte."