Galatasaray SK Galatasaray SK GAL
Juventus Turin Juventus Turin JUV
Endstand
5:2
1:2 , 4:0
  • Teun Koopmeiners
NEWS

Galatasaray stößt Tür zum Achtelfinale weit auf

Der Klub aus Istanbul sorgt mit einem starken Auftritt gegen Juventus Turin für eine Überraschung und verschafft sich damit eine vielversprechende Ausgangsposition für das Rückspiel.

Galatasaray stößt Tür zum Achtelfinale weit auf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Galatasaray gewinnt im Hinspiel des Sechzehntelfinale der UEFA Champions League mit 5:2 gegen Juventus Turin.

Die Begegnung im Rams Park beginnt lebhaft und die Türken können früh jubeln, als Gabriel Sara das Heimteam in Führung bringt (15.).

Die Freude währt jedoch nur kurz, denn Luciano Spallettis Truppe schlägt quasi im Gegenzug zurück: Teun Koopmeiners markiert den schnellen Ausgleich (16.).

Juventus übernimmt in der Folge zunehmend die Kontrolle und zeigt sich vor dem Tor eiskalt. Nach Vorarbeit von Weston McKennie schnürt Koopmeiners seinen Doppelpack und dreht das Spiel zugunsten der Italiener (32.). Mit diesem knappen Rückstand geht es für die Gastgeber in die Kabinen.

Galatasaray-Gala in Überzahl

Die zweite Halbzeit bietet den Fans in Istanbul dann ein wahres Offensivspektakel der Heimmannschaft.

Kurz nach Wiederanpfiff sorgt Noa Lang für den wichtigen Ausgleich (49.). Galatasaray bleibt am Drücker und Davinson Sanchez köpft nach einer Vorlage von Sara zur 3:2-Führung ein (60.).

Eine entscheidende Wendung nimmt die Partie wenig später, als der bereits verwarnte Juan Cabal auf Seiten von Juventus die Gelb-Rote Karte sieht und sein Team für die verbleibende Spielzeit dezimiert (67.).

In Überzahl spielt sich Galatasaray in einen Rausch: Victor Osimhen glänzt dabei als Vorbereiter und legt zunächst für Noa Langs zweiten Treffer auf (74.), bevor er auch den Schlusspunkt durch Sacha Boey assistiert (86.).

Herkulesaufgabe im Rückspiel

Mit diesem 5:2-Sieg im Rücken reist Galatasaray Istanbul mit breiter Brust zum Rückspiel nach Italien.

Für Juventus Turin hingegen wird es eine Herkulesaufgabe, diesen Drei-Tore-Rückstand im eigenen Stadion noch aufzuholen, um das Ausscheiden aus dem Wettbewerb abzuwenden.

