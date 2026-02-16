NEWS

Kovac muss improvisieren! BVB-Duo fällt für Champions League aus

Beide Innenverteidiger stehen für das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo nicht zur Verfügung und fügen sich damit in die ohnehin lange Verletztenliste ein.

Kovac muss improvisieren! BVB-Duo fällt für Champions League aus Foto: © GEPA
Borussia Dortmund muss im Sechzehntelfinale gegen Atalanta Bergamo auf Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten (im LIVE-Ticker >>>).

Abwehrchef Schlotterbeck fällt wegen muskulärer Probleme aus, Süle kann aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken. Das berichtet "Sky".

Auch Kapitän Emre Can und Filippo Mané stehen nicht zur Verfügung, weshalb es spannend bleibt, wie Trainer Kovac die Dreierkette formieren wird.

Debütiert Reggiani in der Champions League?

Eine Möglichkeit ist, dass der über die B-Liste nachgemeldete Luca Reggiani (18) wie schon gegen Mainz auflaufen wird. Es wäre erst sein drittes Profispiel und das gleich in einem K.O.-Spiel der Königsklasse.

Fit ist hingegen wieder Marcel Sabitzer. Er feierte am Wochenende sein Comeback.

