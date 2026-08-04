Celtic-Coach will für LASK-Match Neuzugänge

Seit Montag steht für den LASK die Playoff-Hürde für eine Teilnahme an der UEFA Champions League fest. Der österreichische Meister fordert Celtic Glasgow.

Mit Celtic-Trainer Martin O'Neill (74) wartet auf Didi Kühbauer ein Duell mit einem Mann mit extrem viel Erfahrung.

Der Wunsch nach Neuzugängen

Der Coach möchte für das wichtige Spiel auch noch den einen oder anderen Neuzugang. "Ich würde es definitiv begrüßen. Das Wichtigste ist es, dass die Spieler kommen, aber auch, dass sie miteinander arbeiten", wird er von "Scotsman" zitiert.

Neben Neuzugängen wünscht sich der 74-Jährige aber auch einen Verbleib von Mittelfeld-Mann Are Engels und Rechtsverteidiger Alistair Johnston für die Spiele. Beide werden mit Transfers in die Premier League in Verbindung gebracht.

Bleiben die Transferkandidaten für das LASK-Match?

"Alistair und Are haben mir beide gesagt, dass sie das Spiel spielen wollen, wenn es bis dahin noch nicht fortgeschritten ist", so O'Neill.

Wären die beiden dann noch zur Verfügung, sei das "richtig gut". Ob das die Interessenten gutheißen, ist eine andere Frage. Auch diese dürften die Neuzugänge mit Saisonstart haben wollen.

Celtic startete am Montag mit einem 1:0 gegen Dundee FC in die Saison.