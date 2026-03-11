Real Madrid Real Madrid RMA Manchester City Manchester City MCI
Heute 21:00 Uhr
1 3.45
X 3.75
2 2.05
NEWS

Hier siehst du Real Madrid - Manchester City live im TV

Das "Weiße Ballett" empfängt die "Skyblues" zum Klassiker der "Königsklasse". Dieser Anbieter zeigt das Spiel live:

Hier siehst du Real Madrid - Manchester City live im TV Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Achtelfinale kommt es zum "modernen Klassiker" der UEFA Champions League.

Real Madrid trifft in der fünften Saison in Folge auf Manchester City (ab 21.00 im LIVE-Ticker >>>). Nach Duellen in Halb- und Viertelfinale sowie der Zwischenrunde steht seit 2020 wieder ein Aufeinandertreffen im Achtelfinale bevor.

ManCity vs. Real Madrid: Eine CL-Rivalität am Rande des Wahnsinns >>>

Zahlreiche Ausfälle bei Real

Die stark ersatzgeschwächten "Königlichen" empfangen die Guardiola-Elf im Bernabéu. Mit u.a. David Alaba, Kylian Mbappe und Jude Bellingham fehlen Álvaro Arbeloa einige (wichtige) Spieler. Bei City stehen dagegen Anoine Semenyo und Marc Guehi vor ihrem Debüt in der CL.

Wenn du die Partie von zu Hause aus mitverfolgen willst, kannst du das mit CANAL+ tun. Der Streaming-Anbieter überträgt ab 20:00 Uhr live.

Schon ab 12,50 Euro pro Monat kannst du auf die Dienste von CANAL+ zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

