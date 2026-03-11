Ausgerechnet Havertz rettet Arsenal gegen Leverkusen

Bayer Leverkusen kassiert im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen den hoch favorisierten FC Arsenal erst kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich.

Die "Gunners" aus London beginnen zunächst schwungvoll, schon nach rund zehn Minuten bekommen die Leverkusener aber alles unter Kontrolle. Ein Lattenkracher von Martinelli (20.) ist die beste Chance vor der Pause, sonst gibt es kaum Strafraumszenen.

Ganz anders zum Start der zweiten Hälfte: Leverkusen greift vom Wiederankick weg, schon nach wenigen Sekunden muss Arsenal-Schlussmann Raya einen Kopfball von Terrier über die Querlatte drücken. Damit wird ein Eckball für die Werkself fällig. Grimaldo tritt den ruhenden Ball an die zweite Stange, dort kann Andrich unbedrängt einköpfen (47.).

Die "Gunners" liegen damit erstmals in dieser Champions-League-Saison zurück.

Leverkusen hält fast bis zum Schluss durch

Arsenal kann auf die Leverkusener Führung kaum reagieren, Timber vergibt per Kopf die beste Chance der "Gunners" (84.). Erst kurz vor Schluss sieht Arsenal Land: Tillman trifft Madueke im eigenen Sechzehner minimal am Fuß, Referee Meler entschiedet auf Elfmeter für Arsenal (86.).

Ausgerechnet Ex-Leverkusener Havertz tritt an und platziert den Strafstoß trocken, Arsenal gleicht spät aus (89.).

Im Rückspiel am Dienstag ist damit alles noch offen.