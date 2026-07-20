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Nächste WM-Erweiterung: CONMEBOL möchte 64 Teilnehmer für 2030

Nach einer Rekord-WM mit 48 Mannschaften werden die Rufe nach einer erneuten Erweiterung lauter. Der südamerikanische Verband wünscht sich eine weitere Vergrößerung.

Nächste WM-Erweiterung: CONMEBOL möchte 64 Teilnehmer für 2030 Foto: © IMAGO / Agencia Prensa-Independiente
Textquelle: © APA
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Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL plädiert dafür, die Weltmeisterschaft 2030 mit einer Rekordzahl von 64 Mannschaften spielen zu lassen.

Nur einen Tag nach dem Ende des ersten WM-Turniers mit 48 Teams in Nordamerika setzte sich CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez am Montag in den sozialen Medien für ein noch größeres Format ein.

Er forderte die FIFA auf, die Jubiläumsausgabe des Turniers zu vergrößern.

Jubiläums-WM als Anlass

"Die nächste WM findet bei uns statt! 2030 kommt die Weltmeisterschaft nach Uruguay, Argentinien und Paraguay", schrieb Dominguez.

"Es wird eine großartige Gelegenheit für den Fußball sein, das 100-jährige Jubiläum der Weltmeisterschaft mit einem Turnier mit 64 Mannschaften zu feiern."

Die FIFA wurde um eine Stellungnahme zu der vorgeschlagenen Erweiterung gebeten. Zuletzt hatte FIFA-Boss Gianni Infantino eine WM-Erweiterung von aktuell 48 auf 64 Nationen nicht ausgeschlossen.

Spanien, Portugal und Marokko fungieren 2030 als Hauptausrichter, während Uruguay, Argentinien und Paraguay die Eröffnungsspiele zum 100-jährigen Jubiläum ausrichten werden. Damit soll an das erste Turnier 1930 in Uruguay erinnert werden.

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