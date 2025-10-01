Suche
    FC Barcelona FC Barcelona FCB Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
    Endstand
    1:2
    1:1, 0:1
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Champions League LIVE: Konferenz mit FC Barcelona - PSG

    Der Schlager des Spieltags! Dazu empfängt Adi Hütters Monaco Manchester City. LIVE-Konferenz:

    Champions League LIVE: Konferenz mit FC Barcelona - PSG Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der zweite Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League wird am Mittwoch mit folgenden Spielen fortgesetzt:

    FC Barcelona - Paris Saint-Germain (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    AS Monaco - Manchester City (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    FC Arsenal - Olympiakos Piräus (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    FC Villareal - Juventus Turin (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    SSC Neapel - Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

    Die Konferenz im LIVE-Ticker:

     

    Die denkwürdigsten Champions-League-Endspiele aller Zeiten

    Vorschau
    #10 - Finale 2017/18
    #10 - Real Madrid nutzt Karius-Patzer zum Titel aus

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Kommentare