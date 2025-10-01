Champions League LIVE: Konferenz mit FC Barcelona - PSG

Der zweite Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League wird am Mittwoch mit folgenden Spielen fortgesetzt:
FC Barcelona - Paris Saint-Germain (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
AS Monaco - Manchester City (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FC Arsenal - Olympiakos Piräus (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FC Villareal - Juventus Turin (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
SSC Neapel - Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Die Konferenz im LIVE-Ticker: