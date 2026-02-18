Bodö überrascht gegen Inter und steht vor Achtelfinaleinzug

In der Playoff-Runde der UEFA Champions League gewinnt der norwegische Meister Bodö/Glimt mit 3:1 gegen Inter Mailand.

Die Gastgeber schlagen unbeeindruckt eiskalt zu: Nach Vorarbeit von Kasper Waarst Högh erzielt Fet das 1:0. Inter erhöht daraufhin den Druck, und nachdem ein Versuch von Nicolo Barella noch entschärft wird, fällt der Ausgleich. Carlos Augusto bedient Esposito, der zum 1:1 einschiebt.

Kurz vor der Pause haben beide Teams die Chance zur Führung, doch sowohl Patrick Berg auf Seiten der Norweger als auch Matteo Darmian für Inter scheitern (37.).

Die zweite Halbzeit beginnt mit offenem Visier, als zunächst Bodö-Torhüter Nikita Haikin gegen Augusto pariert (48.) und im direkten Gegenzug Högh an Yann Sommer scheitert (49.).

Nach einer Stunde belohnen sich die Hausherren für ihren mutigen Auftritt mit einem Doppelschlag: Jens Hauge bringt Bodö/Glimt nach erneuter Vorarbeit des überragenden Högh wieder in Front (61.).

Nur wenige Augenblicke später trägt sich der Assistgeber selbst in die Torschützenliste ein und verwertet ein Zuspiel von Ole Didrik Blomberg zum 3:1 (64.). In der Folge bleiben Inters Angriffsversuche erfolglos, wodurch der Vorjahresfinalist unter Druck steht.

Atletico gibt Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Atletico Madrid kommt im Hinspiel des Sechzehntelfinales gegen Club Brügge nicht über ein 3:3 hinaus.

Das Spiel beginnt intensiv und Schiedsrichter Nyberg zeigt nach einem Handspiel von Seys auf den Punkt. Weltmeister Alvarez bleibt cool und verwandelt den Elfmeter cool in die rechte Ecke (8.).

Kurz vor der Pause erhöht Lookman nach einer Ecke auf 2:0 für Atletico. Doch nach Seitenwechsel kommt Brügge zurück und gleicht mit einem Doppelschlag von Onyedika (51.) und Tresoldi (60.) aus.

Ordonez mit einem Eigentor (79.) und Tzolis (89.) mit einem späten Ausgleich sorgen für den 3:3-Endstand.