Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus OLY Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV
Endstand
0:2
0:0 , 0:2
  • Patrik Schick
  • Patrik Schick
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Doppelpacker Schick! Leverkusen gewinnt trocken in Piräus

Der Tscheche schlägt binnen drei Minuten zwei Mal gegen die Hausherren aus Griechenland zu.

Doppelpacker Schick! Leverkusen gewinnt trocken in Piräus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bayer 04 Leverkusen bringt sich bei Olympiakos Piräus mit einem 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Olympiakos presst vom Start hinweg hoch an, erspielt sich dadurch aber keine Möglichkeiten.

So hat Schick die erste Großchance im Spiel (15.). Nach einer Vazquez-Hereingabe scheitert er knapp vorm Torhüter, kurz darauf verzieht Poku aus spitzem Winkel. Auf der Gegenseite versucht es Martins (25.) aus der Distanz, Ex-Salzburg-Goalie Blaswich lenkt über die Latte.

Leverkusen scheitert durch Maza im Gegenzug an der Stange. Das vermeintliche 1:0 für Olympiakos fällt kurz vor der Pause: Taremi fälscht eine fälscht nach einer El-Kaabi-Verlängerung ins Eck ab - doch der Iraner steht im Abseits (45.+2).

Doppelpacker mit dem Doppelschlag

Nach genau einer Stunde fällt es, das erste Tor: Poke schickt Schick in die Tiefe, der nach einer starken Ballmitnahme eiskalt ins linke Eck versenkt.

Drei Minuten später erhöht der Tscheche auch schon auf 2:0. Grimaldo bringt die Ecke an die erste Stange, dort nickt Schick ein (63.).

Die Gastgeber wollen aber nicht aufgeben. Der Anschluss gelingt jedoch nicht mehr, Scipioni ist in der 89. Minute am nächsten dran, er schießt knapp drüber.

VIDEO - Die Highlights der Partie bei CANAL+

Die ältesten Torschützen der Champions League

#20 - Sergey Ignashevich (ZSKA Moskau)
#19 - Lee Dixon (FC Arsenal)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Blaswichs Aufstieg bei Bayer: "Das ist das Verrückte im Fußball"

Blaswichs Aufstieg bei Bayer: "Das ist das Verrückte im Fußball"

Champions League
These: Dortmund braucht Sabitzer eigentlich gar nicht

These: Dortmund braucht Sabitzer eigentlich gar nicht

Champions League
6
Bodö überrascht gegen Inter und steht vor Achtelfinaleinzug

Bodö überrascht gegen Inter und steht vor Achtelfinaleinzug

Champions League
Champions League LIVE: Konferenz mit Olympiakos - Leverkusen

Champions League LIVE: Konferenz mit Olympiakos - Leverkusen

Champions League
Newcastle-Star stellt CL-Rekord ein

Newcastle-Star stellt CL-Rekord ein

Champions League
Mbappe will Prestianni nicht im Bernabeu sehen

Mbappe will Prestianni nicht im Bernabeu sehen

Champions League
35
Rassismus-Eklat um Reals Vini Jr.: UEFA leitet Untersuchung ein

Rassismus-Eklat um Reals Vini Jr.: UEFA leitet Untersuchung ein

Champions League
21

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Bayer 04 Leverkusen Olympiakos Piräus Patrik Schick