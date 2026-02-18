Doppelpacker Schick! Leverkusen gewinnt trocken in Piräus

Bayer 04 Leverkusen bringt sich bei Olympiakos Piräus mit einem 2:0-Sieg im Playoff-Hinspiel in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Olympiakos presst vom Start hinweg hoch an, erspielt sich dadurch aber keine Möglichkeiten.

So hat Schick die erste Großchance im Spiel (15.). Nach einer Vazquez-Hereingabe scheitert er knapp vorm Torhüter, kurz darauf verzieht Poku aus spitzem Winkel. Auf der Gegenseite versucht es Martins (25.) aus der Distanz, Ex-Salzburg-Goalie Blaswich lenkt über die Latte.

Leverkusen scheitert durch Maza im Gegenzug an der Stange. Das vermeintliche 1:0 für Olympiakos fällt kurz vor der Pause: Taremi fälscht eine fälscht nach einer El-Kaabi-Verlängerung ins Eck ab - doch der Iraner steht im Abseits (45.+2).

Doppelpacker mit dem Doppelschlag

Nach genau einer Stunde fällt es, das erste Tor: Poke schickt Schick in die Tiefe, der nach einer starken Ballmitnahme eiskalt ins linke Eck versenkt.

Drei Minuten später erhöht der Tscheche auch schon auf 2:0. Grimaldo bringt die Ecke an die erste Stange, dort nickt Schick ein (63.).

Die Gastgeber wollen aber nicht aufgeben. Der Anschluss gelingt jedoch nicht mehr, Scipioni ist in der 89. Minute am nächsten dran, er schießt knapp drüber.