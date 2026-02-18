-
Elvin Cafarquliyev
Anthony Gordon
Malick Thiaw
Anthony Gordon
Anthony Gordon
Anthony Gordon
Jacob Murphy
Newcastle-Star stellt CL-Rekord ein
Die "Magpies" sorgen schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse bei Qarabag. Anthony Gordon stellt einen über zehn Jahre alten Rekord ein.
Newcastle United demontiert Qarabag FK im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League mit 6:1.
Schon zur Pause liegen die Engländer mit 5:0 vorne - allen voran wegen eines überragenden Anthony Gordon. Der Offensiv-Star trifft vier Mal in der ersten Hälfte und stellt damit einen Champions-League-Rekord ein.
Luiz Adriano war bislang der einzige Spieler, der in der ersten Halbzeit vier Tore erzielt hat. Das gelang dem Brasilianer im Oktober 2014 beim 7:0 von Shakhtar Donetsk gegen Bate Borisov.
Frühe Führung, dann ein lupenreiner Hattrick
Gordon legt schnell los, bringt Newcastle schon nach drei Minuten nach einem starken Außenrist-Pass von Burn in Führung.
Schon fünf Minuten später kann Thiaw per Kopf auf 2:0 erhöhen. Anschließend beginnt die Gordon-Show so richtig. Per Elfmeter stellt er auf 3:0 (32.). Mit der nächsten Aktion macht er sein drittes Tor, ehe der Engländer vor der Pause den lupenreinen Hattrick schnürt - mit seinem zweiten Strafstoß.
Qarabag kann durch Jafarguliyev zunächst verkürzen (54.), Joker Murphy (72.) besorgt danach den 6:1-Endstand.