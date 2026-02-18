Newcastle United demontiert Qarabag FK im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League mit 6:1.

Schon zur Pause liegen die Engländer mit 5:0 vorne - allen voran wegen eines überragenden Anthony Gordon. Der Offensiv-Star trifft vier Mal in der ersten Hälfte und stellt damit einen Champions-League-Rekord ein.

Luiz Adriano war bislang der einzige Spieler, der in der ersten Halbzeit vier Tore erzielt hat. Das gelang dem Brasilianer im Oktober 2014 beim 7:0 von Shakhtar Donetsk gegen Bate Borisov.

Frühe Führung, dann ein lupenreiner Hattrick

Gordon legt schnell los, bringt Newcastle schon nach drei Minuten nach einem starken Außenrist-Pass von Burn in Führung.

Schon fünf Minuten später kann Thiaw per Kopf auf 2:0 erhöhen. Anschließend beginnt die Gordon-Show so richtig. Per Elfmeter stellt er auf 3:0 (32.). Mit der nächsten Aktion macht er sein drittes Tor, ehe der Engländer vor der Pause den lupenreinen Hattrick schnürt - mit seinem zweiten Strafstoß.

Qarabag kann durch Jafarguliyev zunächst verkürzen (54.), Joker Murphy (72.) besorgt danach den 6:1-Endstand.