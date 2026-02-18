Mbappe will Prestianni nicht im Bernabeu sehen

Vor dem anstehenden Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu äußert sich Kylian Mbappe deutlich zur Situation um den Eklat zwischen Vinicius Junior und Prestianni.

„Ich hoffe, dass ich Prestianni nächste Woche nicht im Bernabéu sehen werde. Er sollte auf keinen Fall im besten Stadion der Welt spielen – er verdient es nicht, Teil dieses Spiels zu sein“, so der Superstar gegenüber "TNT Sports Brasil".

Außerdem bekräftigt Mbappe: „Ich bin sicher, es wird ein fantastisches Spiel, zwei historische Klubs stehen sich gegenüber. Aber meiner Meinung nach sollte Prestianni außen vor bleiben.“