Bei Arnautovic-Debüt: Roter Stern mit Kantersieg

Roter Stern Belgrad ist souverän in die nächste Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League eingezogen.

Nach dem mühevollen 1:0-Auswärtssieg in Gibraltar kommt Crvena Zvezda vor heimischem Publikum zu einem 5:1-Sieg über den Lincoln Red Imps FC. Aleksandar Katai (8.), Mirko Ivanic (16.), Bruno Duarte (37.) und Milson (44.) sorgen noch in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

In den zweiten 45 Minuten werden die Gäste stärker: Tjay De Barr trifft in Minute 53 erst zum 1:4, Mariano Nano hat sogar die Chance per Elfmeter auf zwei Tore heran zu kommen, scheitert aber an Roter-Stern-Schlussmann Matheus (65.).

Marko Arnautovic wird in der 72. Minute unter tosendem Applaus für Bruno Duarte eingewechselt. Gleich zwei Minuten nach seiner Einwechslung vergibt der ÖFB-Teamstürmer eine Riesenchance, Cherif Ndiaye macht es Sekunden später besser und erhöht auf 5:1 (75.). Ein Querpass des 36-Jährigen ist wenige Augenblicke darauf etwas zu ungenau (77.).

Auch in der Schlussphase ist Arnautovic sehr aktiv, Treffer will ihm bei seinem Einstand im "Marakana" aber keiner gelingen. Damit geht es für Roter Stern in der dritten Runde der CL-Quali weiter. Dort wartet wohl Lech Posen auf den serbischen Meister: Die Polen gehen mit einem 7:1 im Rücken ins Rückspiel beim isländische Vertreter Breidablik. Gespielt wird am 5./6. beziehungsweise 12. August.

Kopenhagen und Dynamo Kiew feiern Favoritensiege

Favoriten-Siege feiern auch der FC Kopenhagen und Dynamo Kiew. Den Dänen genügt nach dem 2:0-Hinspielsieg ein 1:0 im Rückspiel beim FC Drita, Andreas Cornelius erzielt den Goldtreffer für den FCK. Dynamo feiert einen 3:0-Sieg über die Hamrun Spartans (Gesamt: 5:0), Vladyslav Vanat (28.), Volodymyr Brazhko (35.) und Taras Mykhavki (82.) treffen für die Ukrainer.

Auch Slovan Bratislava steht in der nächsten Quali-Runde: Der slowakische Hauptstadt-Klub holt beim bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar ein 2:2, das Hinspiel hat Slovan bereits mit 4:0 gewonnen. Nemanja Bilbija vom Punkt (72.) und Jakov Pranjic (76.) scheinen die Partie wieder spannend zu machen, David Strelec lässt diese Hoffnungen aber mit einem Doppelpack platzen (80./87.).

Kairat Almaty dreht die 0:2-Hinspielpleite beim Kuopion PS und siegt zu Hause mit 3:0 durch Tore von Dastan Satpaev (9.), Jorginho (29.) und Valeri Gromyko (43.).