Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
5:4
3:2 , 2:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Neun-Tore-Spektakel: PSG gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern

Schon vor der Pause fallen fünf Tore, danach geht der Wahnsinn einfach weiter. Dembele und Kvaratskhelia überragen bei Paris, die Bayern kämpfen sich zurück.

Neun-Tore-Spektakel: PSG gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In einem furiosen Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gewinnt Paris Saint-Germain mit 5:4 gegen den FC Bayern München.

Von der ersten Minute an zeigt am Platz ein energiegeladenes Hin und Her. Aus einem Elfmeter gehen die Bayern - ÖFB-Kicker Konrad Laimer ist zunächst nur Ersatz (mehr dazu>>>) - in Führung.

Harry Kane verlädt PSG-Keeper Matvey Safonov und stellt auf 0:1 (17.). Zuvor hatte Willian Pacho Luis Diáz im Strafraum umgegrätscht. 

Die Bayern machen weiter Druck, Michael Olise scheitert an Safonov, Marquinos kratzt den Ball von der Linie (20.). Dann kommt auch PSG zu zwingenden Möglichkeiten. Ousmane Dembele zirkelt den Ball zunächst rechts vorbei (23.), kurz darauf gleicht Khvicha Kvaratskhelia mit viel Effet ins lange Eck aus (24.). 

Ein irres Hin und Her

Ereignisreich geht es weiter: Während auf der einen Seite Olise mit einem Tempodribbling Joao Neves fast zum Eigentor zwingt - der Ball landet an der Stange (32.) - dreht PSG mit der nächsten Aktion auf der anderen Seite das Spiel: Eine Eckballvariante wuchtet Neves mit Präzision aus gut zehn Metern zum 2:1 ins Tor (33.).

Désiré Doué verpasst anschließend das 3:1 (37.) - stattdessen trifft Olise zum 2:2 für die Bayern. Mit viel Gewalt knallt er den Ball unter die Latte, Safonov kriegt die Fäuste nicht mehr rechtzeitig hoch (41.).

Spielbericht wird unterhalb fortgesetzt

test
Michael Olise gleicht zum zwischenzeitlichen 2:2 aus
Foto: ©GETTY

Nach einem Handspiel von Alphonso Davies entscheidet Schiedsrichter Sandro Schärer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch auf Elfmeter für PSG: Dembele trifft zum 3:2-Halbzeitstand.

Doppelschläge auf beiden Seiten

Nach der Pause wird Laimer für Davies eingewechselt, er verzeichnet auch den ersten Abschluss der zweiten Hälfte (54.).

Ins Tor trifft aber PSG - erneut durch Kvaratskhelia. Aus dem Rückraum verwertet der Georgier, nachdem zwei Mitspieler die Vorlage von Achraf Hakimi durchlassen (56.). Via Innenpfosten legt Dembele direkt nach - 5:2 (58.). Es wirkt wie eine Vorentscheidung - ist es aber nicht.

Aus einem Freistoß fällt das achte Tor des Abends, Joshua Kimmich flankt aus dem Halbfeld, Dayot Upamecano streichelt den Ball mit der Stirn ins Tor (65.). In der 68. Minute landet der Ball erneut im Tor von PSG - Diáz setzt sich im Laufduell durch, eine zunächst gepfiffene Abseitsposition wird vom VAR als gleiche Höhe identifiziert, 5:4.

Der eingewechselte Senny Mayulu - Bruder von Ex-Rapidler Fally Mayulu - trifft für PSG noch die Latte (87.), ein Kopfball von Kimmich nach einer Ecke wird in der Nachspielzeit auf der Linie gerettet.

Die Pariser gehen durch das 5:4 mit leicht besserer Ausgangslage ins Rückspiel am nächsten Mittwoch (21:00 Uhr) in München.

Mehr zum Thema

Überraschung um Laimer! So startet Bayern gegen PSG

Überraschung um Laimer! So startet Bayern gegen PSG

Champions League
5
These: Bayern kann diese Saison nichts stoppen – auch nicht PSG

These: Bayern kann diese Saison nichts stoppen – auch nicht PSG

Champions League
7
CL-Halbfinale LIVE: Neuntes Tor! Der Wahnsinn geht weiter

CL-Halbfinale LIVE: Neuntes Tor! Der Wahnsinn geht weiter

Champions League
33
Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Enrique vor CL-Duell gegen Bayern: "Das wird der Schlüssel sein"

Champions League
CL-Halbfinale im TV: Dieser Sender zeigt PSG-Bayern München

CL-Halbfinale im TV: Dieser Sender zeigt PSG-Bayern München

Champions League
6
Atletico hofft im CL-Halbfinale gegen Arsenal auf Revanche

Atletico hofft im CL-Halbfinale gegen Arsenal auf Revanche

Champions League
Neue Regel bei WM: Rote Karte für Spieler mit Hand vorm Mund

Neue Regel bei WM: Rote Karte für Spieler mit Hand vorm Mund

FIFA WM
8

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Konrad Laimer ÖFB-Legionäre FC Bayern München Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Joao Neves Dayot Upamecano