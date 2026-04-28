Neun-Tore-Spektakel: PSG gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern

In einem furiosen Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gewinnt Paris Saint-Germain mit 5:4 gegen den FC Bayern München.

Von der ersten Minute an zeigt am Platz ein energiegeladenes Hin und Her. Aus einem Elfmeter gehen die Bayern - ÖFB-Kicker Konrad Laimer ist zunächst nur Ersatz (mehr dazu>>>) - in Führung.

Harry Kane verlädt PSG-Keeper Matvey Safonov und stellt auf 0:1 (17.). Zuvor hatte Willian Pacho Luis Diáz im Strafraum umgegrätscht.

Die Bayern machen weiter Druck, Michael Olise scheitert an Safonov, Marquinos kratzt den Ball von der Linie (20.). Dann kommt auch PSG zu zwingenden Möglichkeiten. Ousmane Dembele zirkelt den Ball zunächst rechts vorbei (23.), kurz darauf gleicht Khvicha Kvaratskhelia mit viel Effet ins lange Eck aus (24.).

Ein irres Hin und Her

Ereignisreich geht es weiter: Während auf der einen Seite Olise mit einem Tempodribbling Joao Neves fast zum Eigentor zwingt - der Ball landet an der Stange (32.) - dreht PSG mit der nächsten Aktion auf der anderen Seite das Spiel: Eine Eckballvariante wuchtet Neves mit Präzision aus gut zehn Metern zum 2:1 ins Tor (33.).

Désiré Doué verpasst anschließend das 3:1 (37.) - stattdessen trifft Olise zum 2:2 für die Bayern. Mit viel Gewalt knallt er den Ball unter die Latte, Safonov kriegt die Fäuste nicht mehr rechtzeitig hoch (41.).

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