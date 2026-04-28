Neun-Tore-Spektakel: PSG gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern

Nach einem Handspiel von Alphonso Davies entscheidet Schiedsrichter Sandro Schärer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch auf Elfmeter für PSG: Dembele trifft zum 3:2-Halbzeitstand.
Doppelschläge auf beiden Seiten
Nach der Pause wird Laimer für Davies eingewechselt, er verzeichnet auch den ersten Abschluss der zweiten Hälfte (54.).
Ins Tor trifft aber PSG - erneut durch Kvaratskhelia. Aus dem Rückraum verwertet der Georgier, nachdem zwei Mitspieler die Vorlage von Achraf Hakimi durchlassen (56.). Via Innenpfosten legt Dembele direkt nach - 5:2 (58.). Es wirkt wie eine Vorentscheidung - ist es aber nicht.
Aus einem Freistoß fällt das achte Tor des Abends, Joshua Kimmich flankt aus dem Halbfeld, Dayot Upamecano streichelt den Ball mit der Stirn ins Tor (65.). In der 68. Minute landet der Ball erneut im Tor von PSG - Diáz setzt sich im Laufduell durch, eine zunächst gepfiffene Abseitsposition wird vom VAR als gleiche Höhe identifiziert, 5:4.
Der eingewechselte Senny Mayulu - Bruder von Ex-Rapidler Fally Mayulu - trifft für PSG noch die Latte (87.), ein Kopfball von Kimmich nach einer Ecke wird in der Nachspielzeit auf der Linie gerettet.
Die Pariser gehen durch das 5:4 mit leicht besserer Ausgangslage ins Rückspiel am nächsten Mittwoch (21:00 Uhr) in München.