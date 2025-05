UEFA plant wohl Änderung in der Champions League

Ein Jahr nach der Modus-Revolution könnte im neuen Champions-League-Format ein Detail angepasst werden.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge hat die UEFA auf den Weg gebracht, dass die besten Acht der Gruppenphase künftig in allen K.o.-Runden gegen schlechter gesetzte Teams im Rückspiel Heimrecht haben. Bisher galt das nur im Achtelfinale. Die Modus-Änderung ist noch nicht beschlossen. Das UEFA-Exekutivkomitee muss dem Plan der Kommission für Klubwettbewerbe noch zustimmen.

Seit Sommer 2024 wird in der "Königsklasse" nicht mehr wie zuvor in acht Gruppen gespielt. Stattdessen werden die 36 Mannschaften in der Ligaphase in einer Tabelle aufgeführt. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen unterschiedliche Gegner.

Am heutigen Samstagabend wird das Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand ausgespielt (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

