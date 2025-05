In München geht es am Samstagabend um die Trophäe in der Königsklasse: Das Finale der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand steht an.

CANAL+ überträgt das Spiel live, die Übertragung beginnt um 20:00 Uhr. Auch bei Sky wird das Spiel zur gleichen Zeit gezeigt. Im Free-TV ist das Finale im ZDF zu sehen.

Alternativ kannst du das Endspiel in unserem LIVE-Ticker verfolgen - ab 21:00 Uhr HIER>>>

Für PSG wäre es der erste Titel in der Champions League. Die beiden Titel im Europapokal der Landesmeister eingerechnet, konnte Inter die "Königsklasse" dreimal für sich entscheiden - zuletzt 2010.

VIDEO: Inter vor dem CL-Finale gegen PSG