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UEFA lehnt Barça-Protest gegen Atletico ab

Nachdem die Katalanen nach dem Champions-League-Hinspiel gegen Atletico Protest einlegten, weist die UEFA diesen kurz vor dem Rückspiel ab.

UEFA lehnt Barça-Protest gegen Atletico ab Foto: © GETTY
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Der FC Barcelona steht vor einer großen Herausforderung.

Um noch ins Halbfinale der UEFA Champions League einzuziehen, müssen die Katalanen im Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr im Live-Ticker>>>) ein 0:2 gegen Atletico Madrid aufholen.

Einen großen Anteil an der Hinspiel-Niederlage hatte die Rote Karte von Pau Cubarsi gegen Ende der ersten Hälfte. Mit dem Freistoß durch Julian Alvarez kassierte die "Blaugrana" den ersten Gegentreffer und daraufhin musste Barca eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielen.

Protest abgewiesen

Nach dem Spiel legten die Verantwortlichen von Barcelona Protest bei der UEFA ein, allerdings nicht aufgrund der Roten Karte.

Denn bei einem eigentlich schon ausgeführten Abstoß von Atletico-Keeper Juan Musso stoppte Atletico-Verteidiger Marc Pubill mit der Hand den Ball und führte den Abstoß erneut aus.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits in der Ligaphase, als Arsenal-Verteidiger Gabriel gegen die Bayern ebenfalls einen Abstoß mit der Hand stoppte.

Trotz des wiederholten Auftretens in dieser Saison hat die UEFA nun den Protest der Katalanen kurz vor dem Rückspiel in einem offiziellen Statement abgewiesen.

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