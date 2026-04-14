Auf diesem Sender siehst du Atletico gegen Barca

Gelingt dem FC Barcelona die Mini-Remontada bei Atletico Madrid? (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>)

Das Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League haben die Katalanen vor heimischem Publikum mit 0:2 verloren. Trotz der Zwei-Tore-Hypothek glaubt man in Barcelona aber noch an ein Weiterkommen.

Für Trainer Hansi Flick muss demnach nicht einmal "ein Wunder" her: "Wir müssen nur unseren besten Fußball spielen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass Atlético ein fantastisches Team ist. Wir sind es auch. Wir werden kämpfen."

Simeone: Barca wird "dafür sorgen, dass wir leiden müssen"

Dass Barca selbst bei einem Vier-Tore-Rückstand nicht aufgibt, hat man bereits in der Copa del Rey bewiesen: Da hat man sich für die 0:4-Schlappe mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel noch knapp nicht rehabilitieren können.

Auch für den Coach der Rojiblancos, Diego Simeone, ist der Halbfinaleinzug noch nicht fixiert: "Wir starten mit einem guten Ergebnis, sie werden aber sicher dafür sorgen, dass wir leiden müssen."

Zu sehen ist das Spiel auf Sky Sport Austria 3. Ab 20 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.