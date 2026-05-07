Über 100 Festnahmen! Ausschreitungen bei Jubelfeiern in Paris

In Paris kam es nach dem Einzug von Paris Saint-Germain in das Finale der UEFA Champions League zu Ausschreitungen bei Feierlichkeiten.

Der Hauptstadtklub remisierte im Halbfinal-Rückspiel beim FC Bayern München 1:1 und setzte sich somit mit 6:5 im Gesamtscore durch.

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Über 100 Festnahmen

Der Jubel war auch in Paris groß. Vor allem in der Nähe des Parc des Princes und der Champs-Elysees kamen hunderte Fans zusammen, um den Finaleinzug zu feiern.

Allerdings eskalierten die Feierlichkeiten auch, laut dem französischen Innenminister Laurent Nunez wurden 127 Personen in der Stadt und deren Nähe festgenommen.

Elf Personen seien verletzt, zudem erlitten 23 Polizeikräfte leichte Verletzungen. Eine Person wurde beim Umgang mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt.

Die Ausschreitungen erfolgten mit Feuerwerkskörpern und Rauchbomben. Zahlreiche Mülltonnen sowie drei Autos wurden in Brand gesetzt.