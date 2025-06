presented by

Wegen Krawallen nach dem Sieg des Fußballklubs Paris Saint-Germain (PSG) im Champions-League-Finale hat die Polizei in Paris in der Nacht auf Montag erneut 79 Menschen festgenommen.

Laut Polizei zogen mehrere randalierende Gruppen durch die Stadt. Randalierer blockierten demnach zeitweise die Stadtautobahn mit Absperrgittern, andere zündeten auf den Champs-Elysées Feuerwerkskörper und versuchten, Geschäfte zu verwüsten.

Bereits in der Nacht auf Sonntag waren bei Krawallen am Rande der Feiern nach dem Champions-League-Sieg mehr als 560 Menschen festgenommen worden, davon fast 500 in Paris.

Die Jubelfeiern nach dem PSG-Sieg am Samstagabend waren von zwei Todesfällen überschattet worden. In Dax im Südwesten Frankreichs wurde ein 17-Jähriger erstochen, in Paris kam ein junger Mann auf einem Motorroller bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben.

Die PSG-Mannschaft, die gegen Inter Mailand beim Finale in München 5:0 gewonnen hatte, war am Sonntag auf den Champs-Elysées von Zehntausenden Fans gefeiert worden.

