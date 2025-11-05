Manchester City CL-Mitfavorit? Mählich und Trimmel glauben nicht

Manchester City legte gegen Borussia Dortmund eine Machtdemonstration hin: Beim 4:1 blieb den Deutschen wenig Chance.

Die "Citizens" sind damit ungeschlagen, mussten nur gegen Monaco Punkte abgeben und liegen hinter dem makellosen Trio Bayern, Arsenal und Inter zur Halbzeit der Ligaphase auf Rang vier.

Erling Haaland trifft sowieso nach Belieben - und gegen den BVB trug sich auch Phil Foden doppelt in die Schützenliste ein.

Hat ManCity den Anschluss an Europas Spitze nach einer schwierigen Saison wieder geschafft? Gehören die Engländer zu den Topfavoriten auf die CL-Trophäe? Christopher Trimmel und Roman Mählich - diesmal auch als Experte bei CANAL+ dabei - bleiben vorsichtig.

Defensiv nicht gut genug

"In der Offensive ist das überragend, mit Haaland in Topform und wenn Foden jetzt auch noch kommt. Aber in der Defensive habe ich nicht das Gefühl, dass sie so sicher sind, wie sie schon waren. In der Zeit, als sie das Triple gewonnen haben, haben sie nicht nur die meisten Tore erzielt - sie haben auch keine bekommen, weil du bei ihnen nie den Ball hattest", erinnert sich Mählich.

Das Dortmunder Ehrentor wurde dabei zum Anschauungsbeispiel, als es Manchesters Hintermannschaft zu schnell ging und Waldemar Anton anschrieb.

"Sie sind jetzt in der Premier League Zweiter, das ist eine super Mannschaft. Aber ob es sich gegen die großen Mannschaften auch ausgeht, die in der Offensive mehr Qualität als Dortmund haben, da bin ich wirklich gespannt", betonte Mählich.

Trimmel: "Glaube nicht, dass das reichen wird"

Eine Ansicht, die Christopher Trimmel teilt.

"Es gibt aktuell Mannschaften wie Arsenal, Bayern München - die sind einfach viel stabiler. Da ist es hinten bombensicher. Und in der Offensive haben sie die Abhängigkeit von einem Spieler nicht, es wird ein bisschen aufgeteilt - auch wenn Harry Kane viele Tore macht", so der Union-Berlin-Verteidiger.

"Klar können sie sich noch verbessern. Aber unter dem Strich? Die wollen die Champions League gewinnen, das hat auch Gianluigi Donnarumma gesagt. Aber ich glaube, dass das nicht reichen wird."