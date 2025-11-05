Augusto erlöst Inter bei Zittersieg gegen Underdog Almaty

Inter Mailand bezwingt am vierten Spieltag der UEFA Champions League den FC Kairat Almaty zuhause nur knapp mit 2:1.

Die Hausherren, unter der Leitung von Cristian Chivu, dominieren von Beginn an und erspielen sich zahlreiche Chancen, doch Kairats Torhüter hält lange Zeit glänzend. Kurz vor der Halbzeit belohnt sich Inter, als Lautaro Martinez zur 1:0-Führung trifft (45.).

Augusto trifft zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Kairat mutiger und erzielt durch einen Kopfball von Ofri Arad den überraschenden 1:1-Ausgleich (56.). Der Gegentreffer rüttelt Inter wach, das postwendend den Druck erhöht. Carlos Augusto fixiert in der 67. Minute nach Vorarbeit von Francesco Esposito den 2:1-Siegtreffer. In der Schlussphase verwaltet Inter den knappen Vorsprung clever und lässt nichts mehr anbrennen.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel und somit zwölf Punkten festigt Inter Mailand seinen Spitzenplatz in der Ligaphase und steht kurz vor der direkten Qualifikation für das Achtelfinale. Für Kairat Almaty bedeutet diese Niederlage hingegen das Ende aller Träume vom Weiterkommen im europäischen Wettbewerb.