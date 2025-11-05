Inter Mailand Inter Mailand INT
FC Kairat Almaty FC Kairat Almaty ALM
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Ofri Arad
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Augusto erlöst Inter bei Zittersieg gegen Underdog Almaty

Die "Nerazzurri" haben gegen den Außenseiter hart zu kämpfen, setzen sich am Ende aber mit Mühe durch.

Augusto erlöst Inter bei Zittersieg gegen Underdog Almaty Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Inter Mailand bezwingt am vierten Spieltag der UEFA Champions League den FC Kairat Almaty zuhause nur knapp mit 2:1.

Die Hausherren, unter der Leitung von Cristian Chivu, dominieren von Beginn an und erspielen sich zahlreiche Chancen, doch Kairats Torhüter hält lange Zeit glänzend. Kurz vor der Halbzeit belohnt sich Inter, als Lautaro Martinez zur 1:0-Führung trifft (45.).

Augusto trifft zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Kairat mutiger und erzielt durch einen Kopfball von Ofri Arad den überraschenden 1:1-Ausgleich (56.). Der Gegentreffer rüttelt Inter wach, das postwendend den Druck erhöht. Carlos Augusto fixiert in der 67. Minute nach Vorarbeit von Francesco Esposito den 2:1-Siegtreffer. In der Schlussphase verwaltet Inter den knappen Vorsprung clever und lässt nichts mehr anbrennen.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel und somit zwölf Punkten festigt Inter Mailand seinen Spitzenplatz in der Ligaphase und steht kurz vor der direkten Qualifikation für das Achtelfinale. Für Kairat Almaty bedeutet diese Niederlage hingegen das Ende aller Träume vom Weiterkommen im europäischen Wettbewerb.

Mehr zum Thema

Sechs-Tore-Spektakel: Barca lässt bei Brügge Punkte liegen

Sechs-Tore-Spektakel: Barca lässt bei Brügge Punkte liegen

Champions League
Dominantes Manchester City siegt souverän über den BVB

Dominantes Manchester City siegt souverän über den BVB

Champions League
Bei Gishamer-Debüt: Chelsea verpasst Sieg bei Qarabag

Bei Gishamer-Debüt: Chelsea verpasst Sieg bei Qarabag

Champions League
1
Champions League LIVE: Konferenz mit Manchester City - Dortmund

Champions League LIVE: Konferenz mit Manchester City - Dortmund

Champions League
Hier siehst du ManCity gegen den BVB im TV

Hier siehst du ManCity gegen den BVB im TV

Champions League
5
Nach Diaz-Foul: Das ist die Diagnose bei Hakimi

Nach Diaz-Foul: Das ist die Diagnose bei Hakimi

International
5
Vertrag unterzeichnet! San Siro an Milan und Inter verkauft

Vertrag unterzeichnet! San Siro an Milan und Inter verkauft

Serie A
6
Kommentare

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Inter Mailand FK Kairat Almaty