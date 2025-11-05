Sechs-Tore-Spektakel: Barca lässt bei Brügge Punkte liegen

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League trennen sich der Club Brügge und der FC Barcelona mit einem 3:3-Remis.

In einem offenen Schlagabtausch im Jan-Breydel-Stadion gehen die Belgier dreimal in Führung, doch die Gäste aus Spanien schlagen jedes Mal zurück und sichern sich durch ein Eigentor von Christos Tzolis (77.) einen Punkt.

Durch die Punkteteilung bleiben beide Teams auf den Playoff-Plätzen, rutschen aber in der Tabelle ab – Barcelona auf Rang elf, Brügge auf Platz 22.

Blitzstart

Die von Nicky Hayen trainierte Heimmannschaft erwischt einen Traumstart und geht durch Nicolo Tresoldi bereits in der sechsten Minute in Führung.

Die Antwort der Gäste folgt prompt: Nur zwei Minuten später stellt Ferran Torres nach Vorarbeit von Fermín Lopez auf 1:1 (8.). Unbeeindruckt davon holt sich Brügge die Führung zurück, als Carlos Borges in der 17. Minute zum 2:1 trifft.

Trotz drückender Überlegenheit mit 77 Prozent Ballbesitz kann die Elf von Hansi Flick in der ersten Hälfte keine weiteren zwingenden Chancen kreieren, weshalb es mit der knappen Führung für die Hausherren in die Pause geht.

Yamal dreht auf

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie temporeich. Barcelona erhöht den Druck und wird in der 61. Minute durch den Ausgleichstreffer von Lamine Yamal zum 2:2 belohnt.

Die Freude der Katalanen währt jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später stellt erneut Carlos Borges mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:2 für Club Brügge (63.).

Hansi Flicks Team gibt sich aber nicht geschlagen und kommt in der 77. Minute auf kuriose Weise zum Ausgleich, als Christos Tzolis den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkt.

In einer hektischen Schlussphase, in der ein Treffer der Belgier nach VAR-Überprüfung aberkannt wird, gelingt keiner Mannschaft mehr der Siegtreffer.

Am Ende steht ein Unentschieden, das sich für den Club Brügge wie ein Sieg anfühlen dürfte, während der FC Barcelona trotz spielerischer Dominanz und insgesamt 23 Torschüssen zwei wichtige Punkte im Kampf um die direkte Achtelfinal-Qualifikation liegen lässt. Beide Mannschaften bleiben jedoch auf Kurs für die Playoff-Runde.