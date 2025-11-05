Sebastian Gishamer hat am Mittwoch aus nächster Nähe eine Überraschung in der UEFA Champions League miterlebt.

Der 37-jährige Salzburger fungiert beim 2:2 des FC Chelsea in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam als Schiedsrichter und bringt sein Debüt in der "Königsklasse" ohne großen Fehler über die Bühne.

Beide Teams halten in der Ligaphase nach vier Spielen bei sieben Punkten und sind damit voll auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Qarabag dreht Rückstand

Für den Klub-Weltmeister aus London beginnt die Partie nach Maß, der 18-jährige Brasilianer Estevao überrascht Goalie Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck (16.).

Das Überraschungsteam der diesjährigen CL-Saison lässt sich aber nicht beirren und schlägt doppelt zurück. Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hat, verwertet Leandro Andrade via Direktabnahme zum 1:1 (29.).

Interessant dabei: Aufgrund einer Verletzung von Kady sind die Gastgeber zu dem Zeitpunkt in Unterzahl.

Gishamer verteilt fünf Gelbe

Zehn Minuten später verwandelt Marko Jankovic einen Elfmeter nach einem Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato souverän. Bald nach Wiederbeginn sticht mit Alejandro Garnacho ein "Joker" (53.) aufseiten der Engländer.

Die haben etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, bleiben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos. Gishamer verteilt in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung.

Es ist der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit jenem von Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona.

Überraschungssieg von Pafos

Im Parallelspiel gelingt Pafos FC zuhause gegen den FC Villareal eine Überraschung. Die Zyprioten schlagen die Spanier am Ende knapp mit 1:0.

Den entscheidenden Treffer erzielt Derrick Luckassen kurz nach der Pause (46.). Pafos liegt damit in der Ligaphase der CL mit fünf Punkten aus vier Spielen auf Platz 19, Villareal hingegen hat erst einen Punkt und ist 32.