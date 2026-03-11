ManCity vs. Real Madrid: Eine CL-Rivalität am Rande des Wahnsinns

Manchester City: Hart - Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy - Fernandinho, Fernando - Navas (77. Sterling), De Bruyne, Silva (40. Iheanacho) - Agüero
Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos (90. Isco) - Bale, Benzema (46. Jese), Vazquez
...
In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo müssen sich die Spanier im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City als bessere Elf mit einem 0:0 zufriedengeben.
Gefeierter Held im Team der "Citizens" ist Torhüter Joe Hart. Englands Internationaler entschärft im Finish einen Casemiro-Kopfball, macht sich danach noch erfolgreich gegen Pepe breit und verhindert so die Hinspiel-Niederlage.
Real Madrid - Manchester City: 1:0
Champions-League-Halbfinale, Rückspiel (04.05.2016)
Tor: Fernando (20./Eigentor)
Real Madrid: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Modric (88. Kovacic), Kroos, Isco (67. Rodriguez) - Jese (56. Vazquez), C. Ronaldo, Bale
Manchester City: Hart - Sagna, Kompany (10. Mangala), Otamendi, Clichy - Fernando - Navas (69. Iheanacho), Fernandinho, Toure (61. Sterling), De Bruyne - Agüero
...
Im Rückspiel macht Real dann ein rein madrilenisches Champions-League-Finale perfekt. Nachdem sich Atletico Madrid gegen Bayern durchsetzen konnte, folgt einen Tag später die Zidane-Elf in das Finale.
Die Entscheidung bringt ein Eigentor von Fernando (20.), der einen Abschluss von Gareth Bale unhaltbar für Goalie Joe Hart ins eigene Tor abfälscht.
Real Madrid - Manchester City: 1:2
Champions-League-Achtelfinale, Hinspiel (26. Februar 2020)
Tore: Isco (60.) bzw. Gabriel Jesus (78.), De Bruyne (83./Elfmeter)
Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Modric (84. Vazquez), Valverde - Isco (54. Jovic), Benzema, Vinicius Jr. (75. Bale)
Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte (33. Fernandinho), Mendy - Rodri, Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Jesus - Silva (73. Sterling)
...
Das Hinspiel in Madrid kurz vor der Covid-Pandemie wird zunächst den hohen Erwartungen nicht gerecht. Erst in der 60. Minute kann Vinicius Junior in den Strafraum der Gäste eindringen und legt erfolgreich für Isco ab - 1:0 für die Königlichen.
Manchester City kann aber in der 78. Minute zurückschlagen: Nach einer Flanke von De Bruyne köpfelt Jesus zum 1:1 ein, ehe der eingewechselte Raheem Sterling durch eine ungestüme Attacke von Dani Carvajal im Strafraum zu Fall gebracht wird, De Bruyne verwertet sicher zum 2:1.
In der 86. Minute sieht auch noch Real-Kapitän Sergio Ramos wegen Torraubs gegen Jesus Rot.
Manchester City - Real Madrid: 2:1
Champions-League-Achtelfinale, Rückspiel (07.08.2020)
Tore: Sterling (9.), Gabriel Jesus (68.) bzw. Benzema (28.).
Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo - Rodri (89. Otamendi), Gündogan, De Bruyne - Sterling (81. D. Silva), Foden (67. B. Silva), Jesus
Real Madrid: Courtois - Carvajal (83. Vazquez), Varane, Militao, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric (83. Valverde) - Rodrygo (61. Asensio), Benzema, Hazard (83. Jovic)
...
Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie kann das Rückspiel erst verspätet im August nachgetragen werden. Real muss dabei in Manchester ohne den gesperrten Kapitän Sergio Ramos auskommen.
Zum Unglücksraben avanciert aber sein üblicher Nebenmann Raphael Varane, der mit schweren Fehlern beide City-Tore ermöglicht. Erst verliert der Franzose den Ball im eigenen Strafraum an Gabriel Jesus, der Brasilianer bedient Raheem Sterling, der ohne Probleme auf 1:0 stellt (9.).
Nach Seitenwechsel geht eine Kopfball-Rückgabe von Varane daneben. Gabriel Jesus spritzt dazwischen und sagt ebenfalls "Danke" (68.). Dazwischen hat aber auch City defensive Unzulänglichkeiten offenbart, eine solche bestraft Karim Benzema nach Flanke von Rodrygo per Kopf (28.).
Manchester City - Real Madrid: 4:3
Champions-League-Halbfinale, Hinspiel (26.04.2022)
Tore: De Bruyne (2.), Gabriel Jesus (11.), Foden (53.) bzw. Bernardo Silva (74.) bzw. Benzema (33., 82./Handelfmeter) bzw. Vinícius Júnior (55.).
Manchester City: Ederson - Stones (36. Fernandinho), Ruben Dias, Laporte, Sintschenko - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Jesus (83. Sterling), Foden
Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba (46. Nacho), Mendy - Valverde, Kroos, Modric (79. Ceballos) - Rodrygo (70. Camavinga), Benzema, Vinicius Jr. (88. Asensio)
...
In Manchester kommt es im Halbfinal-Hinspiel zu einem wahren Offensivspektakel. Bereits nach zwei Minuten bringt De Bruyne City per Flugkopfball in Führung. In der 11. Minute setzt sich Torjäger Gabriel Jesus nach einer Hereingabe im Zweikampf gegen Alaba durch und erhöht auf 2:0.
Die erste gute Möglichkeit für Real vergibt Alaba, dessen Kopfball nach Benzema-Flanke um Zentimeter vorbeigeht (30.). Kurz darauf beweist Benzema aber seine überragenden Abschlussqualitäten und verkürzt auf 1:2.
Alaba wird in der Pause angeschlagen ausgetauscht und sieht wie City zwei weitere Tore durch Foden (53.) und Silva (74.) erzielt. Ein sagenhafter Alleingang von Vinicius Junior (55.) und Benzema (82.) stellen am Ende dennoch eine gute Ausgangsposition für ein über weite Strecken des Spiels klar unterlegenes Real Madrid her.
Manchester City - Real Madrid: 1:3 n.V.
Champions-League-Halbfinale, Rückspiel (04.05.2022)
Tore: Mahrez (73.) bzw. Rodrygo (90., 91.), Benzema (95./Foul-Elfmeter).
Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao (115. Vallejo), Nacho, Mendy - Kroos (68. Rodrygo), Casemiro (75. Asensio), Modric (75. Camavinga) - Valverde, Benzema (104. Ceballos), Vinicius Jr. (115. Vazquez)
Manchester City: Ederson - Walker (72. Zinchenko), Dias, Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri (99. Sterling), De Bruyne (72. Gündogan) - Mahrez (85. Fernandinho), Jesus (78. Grealish), Foden
...
Dass man Real Madrid - insbesondere in der Champions League - nie abschreiben darf, zeigten sie am 4. Mai 2022 auf spezielle Art und Weise.
Nachdem Mahrez die Engländer in Führung bringt (73.), sieht alles nach einem Finaleinzug der Guardiola-Elf aus. Real benötigt zwei Tore, um das Spiel noch irgendwie in die Verlängerung zu bekommen, müht sich jedoch extrem, Chancen zu kreieren - bis kurz vor Einbruch der Nachspielzeit.
Dann schlägt die Stunde von Rodrygo: Ein Camavinga-Zuspiel leitet Benzema direkt in die Mitte weiter, wo Rodyrgo vollendet. Keine zwei Minuten später köpfelt der 21-jährige Brasilianer nach Carvajal-Flanke erneut ein - Verlängerung!
Auch am 3:1 in der Verlängerung ist Rodrygo mitbeteiligt. Nach seinem Pass in den Rückraum kommt Ruben Dias im Duell mit Benzema im Strafraum zu spät. Die Elfmeter-Chance lässt sich Benzema nicht entgehen (95.) und schießt die Königlichen damit ins Finale der Champions League.
Alaba kommt wegen Adduktorenproblemen nicht zum Einsatz.
Real Madrid - Manchester City: 1:1
Champions-League-Halbfinale, Hinspiel (09.05.2023)
Tore: Vinicius (36.) bzw. De Bruyne (67.)
Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos (84. Tchouameni), Modric (87. Nacho) - Rodrygo (81. Asensio), Benzema, Vinicius Jr.
Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Akanji - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish
...
Ein Jahr später kommt es im Halbfinale zum erneuten Duell der beiden Rivalen - dieses Mal mit dem besseren Ende für die "Skyblues". Den Grundstein für ihren Finaleinzug legen sie im Hinspiel in Madrid, in welchem man trotz Rückstands noch ein Unentschieden mitnimmt.
Vinicius Junior (36. Minute) und Kevin De Bruyne (67.) heißen in Madrid die Torschützen.
Manchester City - Real Madrid: 4:0
Champions-League-Halbfinale, Rückspiel (17.05.2023)
Tore: B. Silva (23, 37.), Militao (76./ET.), Alvarez (91.)
Manchester City: Ederson - Walker, R. Dias, Akanji - Stones, Rodri - B. Silva, De Bruyne (84. Foden), Gündogan (79. Mahrez), Grealish - Haaland (89. Alvarez)
Real Madrid: Courtois - Carvajal (79. Vazquez), Militao, Alaba, Camavinga (79. Tchouameni) - Valverde, Modric (63. Rüdiger), Kroos (70. Asensio) - Rodrygo (79. Ceballos), Benzema, Vinicius Jr.
...
Im Rückspiel machen die "Citizens" die Revanche für das bittere Halbfinal-Aus in der Vorsaison perfekt und gewinnen vor Heimpublikum überaus deutlich dank einer Glanzvorstellung in der ersten Spielhälfte mit 4:0 (2:0).
Bernardo Silva schießt das Team von Pep Guardiola in der 23. und 37. Minute auf Aufstiegskurs. Ein Eigentor von Eder Militao (76.) bedeutet die Entscheidung, Julian Alvarez (91.) setzt den Schlusspunkt.
Real Madrid - Manchester City: 3:3
Champions-League-Viertelfinale, Hinspiel (09.04.2024)
Tore: Dias (12./Eigentor), Rodrygo (14.), Valverde (79.) bzw. Bernardo Silva (2.), Foden (66.), Gvardiol (71.)
Real Madrid: Lunin - Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Kroos (72. Brahim), Rodrygo (72. Modric), Bellingham, Valverde - Vinicius Jr. (86. Joselu)
Manchester City: Ortega - Akanji, Dias, Stones, Gvardiol - Kovacic, Rodri, Silva, Foden (87. Alvarez), Grealish, Haaland
...
Auch 2023/24 kommt es zum Duell - dieses Mal im Viertelfinale. Im Hinspiel in Madrid gerät Real Madrid früh in Rückstand: Bernardo Silva trifft bereits nach zwei Minuten per Freistoß. Real dreht das Spiel allerdings noch in der ersten Viertelstunde durch ein Eigentor nach Schuss von Eduardo Camavinga (12.) und ein Tor von Rodrygo (14.).
In der zweiten Hälfte dreht dann wiederum Manchester City die Partie: Phil Foden gleicht mit einem Distanzschuss aus (66.), kurz darauf trifft Joško Gvardiol ebenfalls aus der Ferne (71.).
Den Endstand zum 3:3 erzielt Federico Valverde mit einem sehenswerten Schuss (79.).
Manchester City - Real Madrid: 4:5 n.E.
Champions-League-Viertelfinale, Rückspiel (17.04.2024)
Tore: De Bruyne (76.) bzw. Rodrygo (12.)
Manchester City: Ederson - Walker, Akanji (112. Stones), Dias, Gvardiol - Silva, Rodri, Foden, De Bruyne (112. Kovacic), Grealish (72. Doku) - Haaland (Alvarez (90.)
Real Madrid: Lunin - Carvajal (110. Militao), Rüdiger, Fernandez, Mendy - Camavinga, Kroos (79. Modric), Valverde, Bellingham - Rodrygo (84. Diaz), Vinicius Jr. (102. Vazquez)
...
Im Jahr 2024 schafft es abermals Real Madrid, als Sieger aus dem Duell hervorzugehen. Allerdings entwickelt sich das Rückspiel in Manchester zu einer wahren Nervenschlacht.
Nach einem Konter über Jude Bellingham und Vinicius Junior schießt Rodrygo früh im Spiel im zweiten Versuch zur Führung der Madrilenen ein (12.).
Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wird der Druck von ManCity allerdings immer stärker, das 1:1 ist folglich hochverdient: Der eingewechselte Jeremy Doku bringt den Ball zur Mitte, Antonio Rüdigers verunglückte Abwehr landet bei Kevin de Bruyne, der mit einem strammen Schuss unter die Latte vollendet (76.).
Am Ende wird die Partie im Elfmeterschießen entschieden: Dort scheitert zunächst Reals Luka Modric, dann aber vergeben Bernardo Silva und Mateo Kovacic für City und Rüdiger versenkt den entscheidenden Penalty zum Aufstieg für die Königlichen.
Manchester City - Real Madrid: 2:3
Champions-League-Sechzehntelfinale, Hinspiel (11.02.2025)
Tore: Haaland (19., 80./Elfmeter) bzw. Mbappe (60.), Brahim Diaz (86.), Bellingham (92.)
Manchester City: Ederson - Akanji (46. Lewis), Dias, Ake (61. Kovacic), Gvardiol - Stones, Savinho (84. Mamoush), Silva, De Bruyne (84. Gündogan), Grealish (30. Foden) - Haaland
Real Madrid: Courtois - Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy - Camavinga, Ceballos (81. Modric), Bellingham - Rodrygo (84. Diaz), Mbappe (92. F. Garcia), Vinicius Jr.
...
In den Worten der "Marca": "Real Madrid stirbt nie". Das zeigte sich einmal mehr im letztjährigen Hinspiel des Sechzehntelfinales.
In der 80. Minute schnürt Erling Haaland per Elfmeter seinen Doppelpack, nachdem zuvor Kylian Mbappé für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 gesorgt hat.
Viel deutet auf einen Heimsieg der "Citizens" hin, doch in der Schlussphase drehen Brahim Díaz (86.) und Jude Bellingham (92.) mit einem späten Doppelschlag die Partie zum Sieg für die "Königlichen".
Real Madrid - Manchester City: 3:1
Champions-League-Sechzehntelfinale, Rückspiel (19.02.2025)
Tore: Mbappe (4., 33., 61.) bzw. Gonzalez (91.).
Real Madrid: Courtois - Valverde (90. Alaba), Asencio, Rüdiger, Mendy - Tchouameni (83. Modric), Ceballos (78. Camavinga), Bellingham, Rodrygo, Mbappe (78. Diaz), Vinicius Jr. (90. Endrick)
Manchester City: Ederson, Khusanov, Stones (8. Ake), Dias, Gvardiol, Gonzalez, Gündogan (77. Kovacic), Foden (77. McAtee), Silva, Savinho - Marmoush
...
Im Rückspiel macht Mbappe mit einer überragenden Leistung alles klar. Er markiert einen Hattrick (4., 33., 61.) und befördert Real Madrid damit ins Achtelfinale der Königsklasse.
Gonzalez betreibt in der Nachspielzeit noch Ergebniskorrektur (91.), am Ausgang ändert dies jedoch nichts mehr.
Ein nicht ganz fitter Erling Haaland muss auf der Bank Platz nehmen und kann nicht mitwirken.
Champions-League-Achtelfinale: Manchester City - Real Madrid, Mittwoch ab 21:00 Uhr LIVE bei CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>