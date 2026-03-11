ManCity vs. Real Madrid: Eine CL-Rivalität am Rande des Wahnsinns

Am Mittwoch kommt es erneut zum Gigantenduell in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid (ab 21:00 Uhr LIVE bei CANAL+ und im LIVE-Ticker >>>).

Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen in Folge der beiden Topklubs in der K.o.-Phase. Zudem standen sich die beiden europäischen Schwergewichte 2016 und 2020 gegenüber - so viel lässt sich sagen, Spektakel war immer geboten.

Grund genug, einen Blick zurück zu werfen.

Manchester City - Real Madrid: 0:0

Champions-League-Halbfinale, Hinspiel (26.04.2016)