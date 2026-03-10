NEWS

Walker tritt aus englischer Nationalmannschaft zurück

Sein letztes Spiel für die "Three Lions" hat der ehemalige Man-City-Verteidiger bereits im Juni 2025 absolviert.

Walker tritt aus englischer Nationalmannschaft zurück Foto: © GETTY
Nach 14 Jahren und 96 Spielen hat Kyle Walker am Dienstag seinen Rücktritt aus der englischen Fußball-Nationalmannschaft bekanntgegeben.

Der 35-jährige Verteidiger ist aktuell bei Burnley in der Premier League engagiert, davor kickte er jahrelang für Manchester City und holte mit den Sky Blues sechs Meistertitel sowie 2023 die Champions League.

Mit England erreichte er zweimal das EM-Finale, sein letztes Auswahlspiel datiert vom Juni 2025. 2011 debütierte Walker für die "Three Lions", mit 96 Matches liegt er knapp außerhalb der Top Ten für Spiele in Englands Nationalmannschaft.

