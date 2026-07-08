Ex-Rapidler bleiben zum CL-Quali-Auftakt ohne Sieg

Während es bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in die heiße Phase geht, startete in Europa wieder der internationale Klubfußball.

Am Dienstag sind die Klubs zweier Ex-Rapidler in die erste Qualifikationsrunde für die UEFA Champions League eingestiegen.

Banja Luka mit Remis, Niederlage für Györ

Kapitän Srdjan Grahovac fehlte beim 1:1 seines Klubs FK Borac Banja Luka gegen Levski Sofia verletzungsbedingt. Der ehemalige Salzburger Stefan Savic stand hingegen in der Startelf und holte den Elfmeter zum 1:0 heraus.

Auch ETO FC Györ, der Verein von Ex-Hütteldorfer Jovan Zivkovic, war am Dienstag im Europacup-Einsatz. Beim isländischen Vertreter Vikingur Reykjavik setzte es eine 0:1-Niederlage. Zivkovic blieb auf der Bank.

Ex-Altacher Nosa Iyobosa Edokpolor spielte mit FK Kauno Zalgiris 1:1 gegen den FC Drita aus dem Kosovo.