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Ex-Rapidler bleiben zum CL-Quali-Auftakt ohne Sieg

Die Klubs der ehemaligen Hütteldorfer Srdjan Grahovac und Jovan Zivkovic starteten in die Europacup-Saison.

Ex-Rapidler bleiben zum CL-Quali-Auftakt ohne Sieg Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Während es bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in die heiße Phase geht, startete in Europa wieder der internationale Klubfußball.

Am Dienstag sind die Klubs zweier Ex-Rapidler in die erste Qualifikationsrunde für die UEFA Champions League eingestiegen.

Banja Luka mit Remis, Niederlage für Györ

Kapitän Srdjan Grahovac fehlte beim 1:1 seines Klubs FK Borac Banja Luka gegen Levski Sofia verletzungsbedingt. Der ehemalige Salzburger Stefan Savic stand hingegen in der Startelf und holte den Elfmeter zum 1:0 heraus.

Auch ETO FC Györ, der Verein von Ex-Hütteldorfer Jovan Zivkovic, war am Dienstag im Europacup-Einsatz. Beim isländischen Vertreter Vikingur Reykjavik setzte es eine 0:1-Niederlage. Zivkovic blieb auf der Bank.

Ex-Altacher Nosa Iyobosa Edokpolor spielte mit FK Kauno Zalgiris 1:1 gegen den FC Drita aus dem Kosovo.

Alle Ergebnisse und Begegnungen der ersten CL-Quali-Runde:

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