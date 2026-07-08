Argentinien Argentinien ARG
Ägypten Ägypten EGY
Endstand
3:2
0:1 , 3:1
  • Yasser Ibrahim
  • Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf
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Argentinien-Fans legen nach Sieg über Ägypten Buenos Aires lahm

Die Fans der Albiceleste feierten nach dem Einzug ins Viertelfinale in der Hauptstadt. Im Nordwesten des Landes kam es zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern der Siegesfeier und der Polizei.

Argentinien-Fans legen nach Sieg über Ägypten Buenos Aires lahm Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © APA
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Die WM-Begeisterung nimmt in Argentinien jetzt richtig Fahrt auf.

Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg der "Albiceleste" im Achtelfinale gegen Ägypten (die Highlights im VIDEO >>>) kam es in Buenos Aires und anderen Städten in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) zu spontanen Jubelszenen, die schon ein wenig an den WM-Triumph 2022 erinnerten.

In der Hauptstadt versammelten sich mehrere Tausend Menschen rund um den Obelisken und feierten Lionel Messi & Co.

Messi versetzt Argentinien einmal mehr in Ekstase

Bis in die Abendstunden verwandelten sie Teile der Innenstadt in eine Partyzone. Es war vor allem die Art und Weise, wie die argentinische Fußball-Nationalmannschaft das Spiel in der Schlussphase nach dem 0:2-Rückstand noch drehte, die die Fans in Ekstase versetzte und Hoffnung auf mehr weckte.

Als Heilsbringer feiern die Argentinier einmal mehr Lionel Messi, der die Wende mit einer Vorlage und dem Ausgleichstreffer einleitete.

Festnahmen im Nordwesten des Landes

Dass in dem fußballbegeisterten Land Emotionen aber auch schnell in Gewalt umschlagen können, zeigten die Geschehnisse in der Provinzhauptstadt San Miguel de Tucumán im Nordwesten des südamerikanischen Landes.

Wie lokale Medien berichteten, kam es dort zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern der Siegesfeier und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Gummigeschosse ein, um die Gegend zu räumen. Den Berichten zufolge wurden fünf Personen festgenommen, zwei Polizisten wurden verletzt.

Das furiose Argentinien-Comeback im VIDEO:

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