Deutschland oder Spanien? Fünfter CL-Platz ist vergeben

Seit der Reform der Europacupbewerbe gibt es für zwei Topligen einen fünften Platz in der UEFA Champions League. Der sogenannte European Performance Spot für 2026/27 ist jetzt vergeben.

England hat diesen bereits als Erster seit Längerem sicher. Jetzt hat sich in einem spannenden Rennen die spanische LaLiga gegen die Deutsche Bundesliga durchgesetzt.

Freiburg machte Hausaufgaben

Der Ausgleich von Harry Kane beim 1:1 der Bayern gegen PSG am Mittwoch ließ die Hoffnungen der deutschen Fans noch einmal aufkeimen.

Am Donnerstag zog Freiburg mit einem EL-Finaleinzug und einem 3:1-Triumph über Braga nach und holte weitere wichtige Punkte. Erstes europäisches Endspiel ever: "Für Freiburg einmalig" >>>

Fix ist jetzt aber: Die Spanier sind nicht mehr einzuholen. Dafür sorgt zeitgleich der 1:0-Auswärtserfolg von Rayo Vallecano samt Finaleinzug über Straßburg in der UEFA Conference League.

Rayo-Goalie sichert fünften CL-Platz

Spanien hält bei 22,093 Punkten, Deutschland kann bei einem Sieg Freiburgs über Aston Villa aber nur mehr maximal 22,071 Punkte erreichen. Dieser knappe Vorsprung würde den Spaniern bei einer Finalniederlage Rayos gegen Glasners Crystal Palace reichen.

Besonders bitter für die Deutsche Bundesliga: Straßburg hätte die theoretische Chance der Deutschen tief in der Nachspielzeit erhalten können. Julio Enciso vergab aber den Elfmeter gegen Augusto Batalle zum 1:1 (90.+4). Für einen Aufstieg der Franzosen hätte das Remis ohnehin nicht gereicht, dem östlichen Nachbarn hätte man damit aber geholfen.

Auch Deutschland kann fünf CL-Starter haben

Für den österreichischen Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer heißt dies: Will er zum zweiten Mal in seiner Karriere (nach Sturm Graz) in der UEFA Champions League an der Seitenlinie stehen, braucht es Platz vier. Aktuell sind die Sinsheimer (58 Pkt.) Sechster, stehen aber punktgleich mit Leverkusen (4.) und Stuttgart (5.).

Freiburg und Philipp Lienhart können sich nicht mehr über die Liga für die Königsklasse qualifizieren, ein Ticket über einen EL-Triumph kann aber gebucht werden. Dann hätte auch Deutschland fünf CL-Vertreter.