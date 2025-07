CL-Quali: Arnautovic-Debüt für Roter Stern in Sicht

Das Debüt von Marko Arnautovic im Dress von Roter Stern Belgrad rückt mit großen Schritten näher.

Der ÖFB-Rekordteamspieler wird am Dienstag (21.00 Uhr) im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar zumindest im Kader des serbischen Meisters stehen. Das bestätigte Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic auf einer Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. Sein Team hat das Hinspiel 1:0 gewonnen.

Bei der PK drehte sich vieles um den Ex-Inter-Mailand-Stürmer, gleich die Einstiegsfrage bezog sich auf den möglichen ersten Einsatz des 36-Jährigen für seinen neuen Club.

"Wir werden sehen, wie viel Spielzeit er auf dem Feld verbringen wird bzw. ob er überhaupt zum Einsatz kommen wird", sagte Milojevic und hielt sich damit alle Optionen offen. Eine Entscheidung werde man jedenfalls nach Rücksprache mit dem gesamten Trainerteam sowie dem Angreifer treffen.

Spätestens in der dritten Quali-Runde wird voll mit ihm geplant

Schon am Samstag nach dem 7:1-Heimerfolg gegen OFK Belgrad in der Liga hatte der Roter-Stern-Coach angedeutet, dass er im Falle des Aufstiegs in die 3. Quali-Runde dann mit Arnautovic planen würde.

Gegner dort ist dann entweder Lech Posen aus Polen oder der isländische Vertreter Breidablik. Gespielt wird am 5./6. bzw. 12. August. Roter Stern oder Lincoln müssen zuerst auswärts ran.

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da