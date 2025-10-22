Bayerns Rekord-Youngster und Austro-Alba: "Sind an unserem Limit"

Beim FC Bayern läuft weiter alles rund.

Auch im zwölften Spiel der Saison wahren die Münchner ihre weiße Weste und gewinnen. Das 4:0 gegen Club Brügge ist einmal mehr eine Machtdemonstration. "Wir sind gerade an unserem Limit. Wir geben in den Trainings Vollgas, das überträgt sich auch auf die Spiele. Jeder gibt Vollgas, macht seine Aufgaben, der Trainer ist gut drauf", sagte Youngster Lennart Karl nach dem Spiel.

Der 17-Jährige feierte gegen die Belgier sein Startelfdebüt in der Champions League, dass er spielen werde, hatte er selbst nicht gedacht, sagte er im "Sky"-Interview: "Heute früh bei der Aufstellung kam ich dann bei der Zehn."

Die Überraschung versteckte Karl jedenfalls gut, nach gerade einmal fünf Spielminuten schlenzte er den Ball ins rechte Eck und wurde damit zum jüngsten deutschen Torschützen in der "Königsklasse". 17 Jahre und 242 Tage alt ist er.

"Ich hab mir das auch anders vorgestellt, aber es ist so passiert. Ich hatte in der Aktion ein gutes Gefühl, hab einfach geschossen", erklärte er seinen Treffer. "Der hat einfach die Eier. Das hat er heute wieder bewiesen. Er ist ein Supertyp. Er hat seine Chance bekommen und diese heute genutzt. Das freut mich für ihn", lobte Mitspieler Aleksandar Pavlovic bei "DAZN".

"Österreichischer Jordi Alba"

Karl war einer der beiden herausstechenden Spieler der Partie. Der andere: ÖFB-Kicker Konrad Laimer, der schon seit Wochen in Topform agiert. Gegen Brügge kam er als Linksverteidiger auf 91 Ballberührungen - und war schlichtweg überall am Platz anzufinden.

Das 2:0 legte Laimer nach einem guten Sprint für Harry Kane auf, für ihn war es das 20. Saisontor im zwölften Spiel. Beim 3:0 hatte wieder Laimer seine Füße im Spiel, seine Vorlage schweißte Luis Diaz via Unterkante der Latte ins Tor (34.). Das 4:0 erzielte der eingewechselte Nicolas Jackson, der einen abgewehrten Schuss von - richtig - Laimer abstaubte (79.).

Marko Stankovic überschüttete Laimer im "Sky"-Studio regelrecht mit Lobeshymnen. "Das ist der Prototyp eines Führungsspielers. Wir loben ihn jedes Mal über den Klee - aber warum nicht? Wenn jemand so gut ist, musst du ihn jeden Tag abfeiern. Der Konny ist Weltklasse", so Stankovic. Für Didi Hamann war Laimer "herausragend": "Er ist der österreichische Jordi Alba."

"Das macht sehr viel Spaß"

Bei den Bayern jedenfalls ist weiter alles fein. Die Routiniers liefern, die Jungen ebenso. "Ich gebe ihnen den Ball, sie können etwas damit anfangen, sie geben mir den Ball, ich kann etwas damit anfangen. Das macht sehr viel Spaß mit den Jungs", sagte Karl.

"Wir spielen einfach unser Spiel – nach vorne und nach hinten. Das machen wir derzeit überragend", so Pavlovic.