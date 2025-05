In München geht es am Samstagabend um die Trophäe in der Königsklasse: Das Finale der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand steht an.

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Endspiel bei uns im LIVE-Ticker (ab 21:00 Uhr HIER>>>) zu verfolgen, kann es auch im TV sehen: CANAL+ überträgt ab 20:00 Uhr. Auch bei Sky wird das Spiel zur gleichen Zeit gezeigt.

Für PSG wäre es der erste Titel in der Champions League. Die beiden Titel im Europapokal der Landesmeister eingerechnet, konnte Inter die "Königsklasse" dreimal für sich entscheiden - zuletzt 2010.

VIDEO: Inter vor dem CL-Finale gegen PSG