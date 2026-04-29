Die torreichsten Spiele der Champions-League-Geschichte

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern ging in die Geschichtsbücher ein.

Das Halbfinal-Hinspiel 2025/26 in der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wurde seinem Ruf gerecht.

5:4 setzte sich Paris durch - die neun gefallenen Toren waren die meisten, die je in einem Halbfinal-Spiel in der Königsklasse fielen (Spielbericht >>>). Der Rekord für die meisten Treffer in einem einzigen Spiel gehört jedoch einer anderen Partie.

Wir haben die größten Torfestivals in der UEFA Champions League (seit der Saison 1992/1993) für euch gesammelt:

12 Tore

Begegnung

Saison

Spieltag

Ergebnis

Dortmund - Legia Warschau

2016/17

5. Spieltag

8:4

11 Tore

Begegnung

Saison

Spieltag

Ergebnis

Bayern München - Dinamo Zagreb

2024/25

1. Spieltag

9:2

Monaco - Deportivo La Coruña

2003/04

4. Spieltag

8:3

10 Tore

Begegnung

Saison

Spieltag

Ergebnis

Barcelona - Bayern München

2019/20

Viertelfinale

2:8

9 Tore

Begegnung

Saison

Spieltag

Ergebnis

PSG - Rosenborg

2000/01

3. Spieltag

7:2

Lyon - Werder Bremen

2004/05

Achtelfinale

7:2

Villarreal - Aalborg

2008/09

3. Spieltag

6:3

Tottenham - Bayern München

2019/20

2. Spieltag

2:7

Manchester City - Leipzig

2021/22

1. Spieltag

6:3

PSG - Maccabi Haifa

2022/23

5. Spieltag

7:2

Benfica - Barcelona

2024/25

7. Spieltag

4:5

Leverkusen - PSG

2025/26

3. Spieltag

2:7

Barcelona - Newcastle

2025/26

Achtelfinale

7:2

PSG - Bayern München

2025/26

Halbfinale

5:4

