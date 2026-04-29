12 Tore
Begegnung
Saison
Spieltag
Ergebnis
Dortmund - Legia Warschau
2016/17
5. Spieltag
8:4
11 Tore
Begegnung
Saison
Spieltag
Ergebnis
Bayern München - Dinamo Zagreb
2024/25
1. Spieltag
9:2
Monaco - Deportivo La Coruña
2003/04
4. Spieltag
8:3
10 Tore
Begegnung
Saison
Spieltag
Ergebnis
Barcelona - Bayern München
2019/20
Viertelfinale
2:8
9 Tore
Begegnung
Saison
Spieltag
Ergebnis
PSG - Rosenborg
2000/01
3. Spieltag
7:2
Lyon - Werder Bremen
2004/05
Achtelfinale
7:2
Villarreal - Aalborg
2008/09
3. Spieltag
6:3
Tottenham - Bayern München
2019/20
2. Spieltag
2:7
Manchester City - Leipzig
2021/22
1. Spieltag
6:3
PSG - Maccabi Haifa
2022/23
5. Spieltag
7:2
Benfica - Barcelona
2024/25
7. Spieltag
4:5
Leverkusen - PSG
2025/26
3. Spieltag
2:7
Barcelona - Newcastle
2025/26
Achtelfinale
7:2
PSG - Bayern München
2025/26
Halbfinale
5:4