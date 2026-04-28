Überraschung um Laimer! So startet Bayern gegen PSG

Der FC Bayern München gastiert im heiß erwarteten CL-Halbfinale bei Paris Saint-Germain. (ab 21.00 im LIVE-Ticker>>>)

Für das bisherige Spiel des Jahres der Münchner verzichtet FCB-Cheftrainer Vincent Kompany auf einen Stammspieler in der Startformation: Konrad Laimer.

Der ÖFB-Star sitzt überraschend auf der Bank, für ihn rückt Alphonso Davies in die erste Elf. Das dürfte wohl vor allen Dingen mit dem Tempo der PSG-Spieler auf der rechten Angriffsseite liegen. Davies, der Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Laimer besitzt, trifft auf Achraf Hakimi und Desire Doue.

Ansonsten gibt es keine Überraschungen bei den Bayern. Bei Paris schafft es Bradley Barcola nicht in die Startelf.