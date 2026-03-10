Galatasaray bezwingt Liverpool im CL-Achtelfinal-Hinspiel

Galatasaray kann sich im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 1:0 gegen Liverpool durchsetzen.

Der Abend beginnt für das Heimteam mit einer Schrecksekunde. Nach einem Fehlpass von Lemina kommt Wirtz zum Ball, der sieht, dass Cakir weit aus dem Tor gekommen ist. Sein Abschluss aus rund 30 Metern geht nur knapp links am Tor vorbei.

Dann ist es aber in der siebten Minute Galatasaray, die jubeln. Nach einem Eckball trifft Osimhen den Ball mit dem Kopf. Das Spielgerät kommt anschließend zu Lemina, der prompt ebenfalls mit dem Kopf zum 1:0 trifft.

Nur fünf Minuten später hat Osimhen die nächste gute Möglichkeit, sein Kopfball geht nur knapp rechts am Tor vorbei.

In der 16. Minute kommt dann aber Liverpool zum Zug. Wirtz kommt aus rund zehn Metern frei zum Schuss, dieser geht jedoch zu zentral auf das Tor. Cakir kann daher ohne Probleme klären.

Das Heimteam strahlt Gefahr aus

Die folgenden Minuten wird es immer intensiver, ehe es in der 29. Minute erneut vor dem Tor der Gäste gefährlich wird. Osimhen verfehlt das Kreuzeck nur knapp.

Die Heimmannschaft ist das gefährlichere Team und nimmt verdient eine Führung mit in die Pause.

Liverpool kommt gut aus der Pause

Die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit (46.) hat Liverpool. Szoboszlai zieht ab, Cakir kann aber klären. Eine Minute später hat Mac Allister den Ausgleich am Fuß, doch auch er scheitert. Die Gäste sind nun besser in der Partie.

In der 63. Minute zappelt der Ball nach einem Fehler von Konate im Netz. Osimhen trifft, die Fahne geht jedoch nach oben und es bleibt beim 1:0.

In der 70. jubelt dann auch Liverpool vermeintlich: Nach einer Ecke wird Singo getroffen. Der Ball springt ins eigene Tor, Konate hat den Ball jedoch zuvor mit dem Arm berührt, der Treffer zählt nicht.

Gakpo hat die letzte Möglichkeit im Spiel. Sein Schuss geht jedoch am Tor vorbei. Somit bleibt es beim 1:0 für die Türken.

Das Rückspiel findet am 18. März statt.